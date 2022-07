Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Startschuss für das neue Begegnungshaus in Hausens Ortsmitte

Für 2,7 Millionen Euro entstehen Räume für Verwaltung, Vereine, Veranstaltungen und Gemeindearchiv

Hausen 07.07.2022 - 16:34 Uhr 1 Min.

Spatenstich für das Begegnungshaus in der Ortsmitte Hausen: von links: Ortsplaner Rainer Tropp, Bürgermeister Michael Bein, Altbürgermeister Manfred Schüßler, 3. Bürgermeister Manfred Braun, Architekt Bertwin Kaufmann, Bauunternehmer Jürgen Marquart, Kämmerer Peter Maidhof, Manuel Bergold (Bauamt)

Erste Ideen zur Gestaltung der durch einen Gebäudeabriss frei gewordenen Fläche hatte Ortsplaner Rainer Tropp aus Aschaffenburg in einem Strategiepapier entwickelt. Nach Beratungen im Gemeinderat wurde bei einem Ideenfrühstück mit rund 100 Hausenern im Juni 2016 erstmals die Öffentlichkeit umfassend informiert. Die Anwesenden nutzten hierbei die Gelegenheit, Vorschläge zur Gestaltung des Platzes zu äußern, die dann in den Planungsvarianten Beachtung fanden. Anfangs wurden mehrere Versionen in Betracht gezogen von einer überdachten Freifläche mit kleinem Toilettenanbau bis hin zu einem festen Gebäude.

Eine neue Situation ergab sich durch den Zukauf eines Wohngebäudes im direkten Anschluss an die Freifläche. Nach zahlreichen Diskussionen und vielfachem Abwägen der Argumente entschied man sich für ein Begegnungshaus, in dem auch die Verwaltung der Gemeinde unterkommen sollte. Im Erdgeschoss werden ein Saal mit etwa 80 Sitzplätzen und drei Verwaltungsräume entstehen, im Keller Technik- und Abstellräume. Für Vereine werden drei Zimmer im Obergeschoss eingerichtet, das Gemeindearchiv findet im Dachgeschoss Platz. Ein Aufzug sorgt für Barrierefreiheit.

Das Gebäude mit den Verwaltungs- und Vereinsräumen befindet sich an der Hauptstraße, der Saal am Sulzbacher Weg. Diese beiden Teilgebäude werden durch ein zentrales Foyer miteinander verbunden. Ein öffentlicher Platz vor dem Saalgebäude prägt den Außenbereich, der auch die Fläche des Backhauses umfassen wird. Eine Querung zwischen Hauptstraße und Sulzbacher Weg ist entlang des Gebäudes möglich.

Bei einer Gesamtinvestition von voraussichtlich 2,7 Millionen Euro bleibt nach Förderzusagen noch ein Betrag von zwei Millionen Euro bei der Gemeinde.

Architekt Bertwin Kaufmann aus Mönchberg nannte in seiner kurzen Rede Details zum Gebäude. Verwaltung und Vereinsräume verfügen über eine Fläche von 230 Quadratmetern, der Saal habe 100 Quadratmeter. Mit seinen steilen Satteldächern füge sich das Gebäude sehr gut in die umgebende Altortbebauung ein und biete einen guten Schallschutz für die Bewohner im Sulzbacher Weg. Architekt und Bürgermeister wünschten einen unfallfreien Verlauf der Baumaßnahme.

Christel Ney