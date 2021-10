Startschuss für Brückenschlag und Radwegbau in Miltenberg

Kosten rund 2,2 Millionen Euro

Spatenstich für Radweg entlang der Mud. Spatenstich für Radweg entlang der Mud.

Das neue Teilstück ist 1,2 Kilometer lang und bildet die Fortsetzung des bestehenden innerstädtischen Radwegs entlang der Mainpromenade. Es beginnt am Schwertfegertor, führt direkt am Main weiter zur Mudmündung, folgt ein kurzes Stück der Mud, die dann auf der neuen Brücke überquert wird und schließt dann am Blindengarten beziehungsweise Parkhof an den bestehenden Radweg nach Kleinheubach an.

Wegen der hohen Bedeutung für den örtlichen Radverkehr, aber auch den Radtourismus nannte Bürgermeister Bernd Kahlert beim Spatenstich am Freitag das Vorhaben trotz der hohen Kosten eine »gute Investition«. Die derzeitige Radwegführung über Straßen mit Fahrbahnquerungen und einer unübersichtlichen Unterführung entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Für eine nachhaltige Stadtplanung komme dem Fahrrad als Verkehrsmittel immer größer Bedeutung zu: »Hier setzt der neue Radweg Zeichen: Er macht die Straßen sicherer, indem er Auto- und Fahrradverkehr strikt trennt und hoffentlich Viele ermuntert vom Auto aufs Bike umzusteigen«, so Kahlert.

Viele Behörden beteiligt

Angeschoben und immer wieder auf die Verwirklichung gedrängt hatte das Projekt der Arbeitskreis Radverkehr, der beim Spatenstich durch die Vorsitzenden Johannes Oswald und Werner Heimberger vertreten war. Dass dafür einige genehmigungsrechtliche Hürden aus dem Weg zu räumen waren, zeigt die lange Liste der beteiligten und am Freitag vertretenen Behörden, von der Unteren Naturschutzbehörde, über das Wasserwirtschaftsamt bis zum Wasser- und Schifffahrtsamt.

Bei den Baukosten schlägt die zweiteilige Brücke über die Mud besonders zu Buche. Beide Brückenteile zusammen überspannen eine Strecke von fast 48 Metern. Für die Gründung auf festem Fels sind 14 Meter lange Bohrpfähle notwendig. An der Brücke arbeitet die Stahlbaufirma Mühlbauer in Furth im Wald bereits und Miltenbergs Bürgermeister leistete sich mit der Bemerkung, er hoffe, dass die Teile bei der Anlieferung die »richtige Länge« aufweisen, eine kleine Stichelei gegen die Nachbarn in Bürgstadt. Die hatten ein landesweites Presseecho erzielt, als sich deren Radwegbrücke über die Erf um 14 Zentimeter zu kurz erwies.

1,15 Millionen Förderung

Für das Vorhaben konnte die Stadt einige Fördertöpfe anzapfen, so dass insgesamt 1,15 Millionen Euro Zuschüsse erwartet werden und der Stadt nur noch ein Eigenanteil von etwas über einer Million bleibt. In der Summeenthalten laut Projektleiter Alexander Henn vom Stadtbauamt 210.000 Euro für die für die vom Stadtrat gewünschte Beleuchtung. Hier sei man noch beim Beantragen der Förderung.

Geprüft wird auch noch, ob der Radweg tatsächlich zum »glitzernden Sternenweg« wird, den der Hamburger Lichtplaner Christof Fielstette vorgeschlagen hatte. Den dafür notwendigen phosphoreszierenden Belag hat die Stadt ausgeschrieben, die endgültige Entscheidung falle aber erst, wenn man die Mehrkosten kenne, so Henn.

