Start für Stadtradeln im Landkreis

Klimaschutz: Auftakt zur VCD-Aktion in der Main-Limes-Realschule in Obernburg

Obernburg 05.07.2022 - 19:36 Uhr 1 Min.

An der Realschule Obernburg startet die landkreisweite Aktion Stadtradeln. Foto: VCD

« Mit diesen Worten zitiert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in einer Mitteilung Hans Jürgen Fahn, Vorsitzender der VCD-Kreisgruppe Aschaffenburg-Miltenberg, anlässlich des Starts der Aktion Stadtradeln im Landkreis jüngst in der Main-Limes-Realschule in Obernburg. In diesem Jahr unterstützt der VCD den Kreis Miltenberg, der hier die Aktion in 13 Kommunen koordiniert.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Schulleiterin Susanne Staub lobte die stellvertretende Bürgermeisterin von Obernburg Jessica Klug die vielfältigen Aktivitäten der Realschule Obernburg: Klug: »Die Stadt ist besonders stolz, dass hier so vielfältige Umweltaktivitäten stattfinden, wie etwa die Auszeichnung als Fair-Trade-Schule.

Jessica Klug stellte den »Obernburger Stern« vor, eine Broschüre mit Tagestouren für Radler zwischen Römerkultur und E-Bike-Zeitalter.

Stellvertretender VCD-Kreisvorsitzender Joachim Schneider (Klingenberg) betonte, das Radfahren im Landkreis Miltenberg werde immer attraktiver. Im letzten Jahr beteiligten sich 430 Personen mit 50 Teams an der Aktion. Dabei wurden über 85.000 Kilometer geradelt und 13.000 Kilogramm Kohlendioxid eingespart.

Fahrradfahren ist auch ein wichtiger Beitrag zur Umweltbildung. Neben der Main-Limes-Realschule mit Koordinator Thomas Gerschütz beteiligt sich in diesem Jahr auch das Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach mit vielfältigen Aktionen (Koordinator: Konrad Hess).

Hans Jürgen Fahn nannte laut VCD-Mitteilung die wichtigsten Forderungen des VCD für eine fahrradfreundliche Schule. Neben Tempo 30 auf allen Straßen sei dies ein generelles Halte- und Parkverbot samt höherer Bußgelder im direkten Schulumfeld. Wichtig sei auch eine grundsätzliche Trennung von Fuß- und Radverkehr und mehr Klassenfahrten mit dem Fahrrad.

Große Unterstützung leistete beim Stadtradeln-Start in Obernburg die Polizeiinspektion mit vier Beamten. Hauptkommissar Richard Salzer nannte als wichtigste aktuelle Problemstellungen unter anderem die Zunahme der Pedelecnutzung mit höheren Tempos, Kollision mit Fußgängern und das Fahren ohne Helm.

bam

Hintergrund: Weitere VCD-Veranstaltungen Der VCD weist auf weitere Bildungsveranstaltungen im Landkreis Miltenberg hin. In Elsenfeld am Donnerstag, 7. Juli, ab 19 Uhr: Vortrag von Bernd Sluka in Elsenfeld (Gasthaus Krone) zum Thema neue Offensive für den Radverkehr in Bayern. Hilft das aktuelle Volksbegehren ? Mit Ergänzungen von Jessica Klug, Hans Jürgen Fahn und Joachim Schneider In Erlenbach am Mittwoch, 13. Juli, um 19 Uhr: Wie kann man Elterntaxis verhindern? Vorstellung eines erfolgreichen Projekts aus dem Landkreis Gütersloh. Die Veranstaltung ist insbesondere für Lehrer und Elternbeiräte und auch für die Polizei wichtig. Drei Filmvorführungen im Kino Passage in Erlenbach: Zukunft der Mobilität; Groningen, die Fahrradhauptstadt; Niederlande: ein Königreich für ein Fahrrad. Es sind folgende Termine frei: 18. und 21. Juli, von 8.30 bis 13 Uhr (keine Eintrittsgebühren). () bAnmeldungen bis 10. Juli per E-Mail unter: dr.fahn@onlinehome.de