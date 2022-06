Starkflutkonzept Leidersbach: Bürgerforum am Mittwoch

Das Büro BGS hat nach Er­mitt­lung der Fließ­ge­schwin­dig­kei­ten und Was­ser­tie­fen bei Star­k­re­ge­ner­eig­nis­sen die Ri­si­kobe­rei­che bei Lei­ders­bach be­wer­tet und mit ei­ner fik­ti­ven Be­rech­nung den für ein 100-jäh­ri­ges Re­ge­ner­eig­nis er­for­der­li­chen Rück­halt er­mit­telt und ers­te Maß­nah­men­vor­schlä­ge er­s­tellt. Nun gibt es am Mitt­woch, 22. Ju­ni, um 18 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le ein Bür­ger­forum, bei dem es auch dar­um ge­hen soll, An­re­gun­gen und Be­den­ken in die kon­zep­tio­nel­le Maß­nah­men­ent­wick­lung ein­f­lie­ßen zu las­sen, wie es in ei­ner An­kün­di­gung aus dem Rat­haus heißt.