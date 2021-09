Starke Stimme, ausbalancierte Instrumentalkunst

Konzert: Véronique Gayot und Band im Beavers

Erlenbach a.Main 19.09.2021 - 19:04 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sängerin Véronique Gayot und ihre Band präsentierten am Freitagabend im Erlenbacher Beavers authentischen Blues- und Rocksound und sorgten dank einer Mischung aus Eigenmaterial und ausgewählten Covern für Abwechslung. Foto: Marco Burgemeister

Der engagierte Auftritt von Sängerin Véronique Gayot und ihren Mitmusikern am Freitagabend im Beavers war ein Fest für Freunde von stilvollen Blues- und Classic-Rock-Songs.

Zusammen mit der Vokalistin standen noch Gitarrist und Sänger Yannick Eichert, Bassist Jérôme Wolf und Drummer Jérôme Spieldenner auf der Bühne. Schon der instrumentale Einstieg in Form eines The Prodigy-Zitats verdeutlichte, dass hier eine außergewöhnliche Band auf der Bühne steht, denn Breakbeat- oder Electro-Künstler im rockigen Blues-Gewand zu covern, gibt es sicher nicht in der Häufigkeit wie die Cover der bekannten Hits der Rockgeschichte.

Eigene Stücke und Cover

Es folgte ein Set mit vielen eigenen Stücken, garniert mit ausgesuchten Nummern anderer Künstler. Die ersten beiden Songs mit Gayot mit am Gesang loteten bereits viele Facetten des bandeigenen, faszinierenden Klangkosmos aus: »No second hand kind of woman« und »Big black mama style« überzeugten jeweils mit dem gleichermaßen rauen wie gefühlvollen Gesang Gayots, während die Band es ebenfalls verstand, zahlreiche Akzente zu setzen: Aus dem Ärmel geschüttelte Grooves von Spieldenner und punktgenaues, wandlungsfähiges Bassspiel von Wolf sorgte für das rhythmische Fundament. Dieses kam facettenreich und songdienlich, es gab vieles im Sound zu entdecken, ohne dass die beiden Taktgeber überladene Konstrukte aufbauten.

Eine ganz eigene Note

Dies gab großen Raum für Eicherts Gitarrenriffs, -Harmonien und -Soli. Gekonnt gab er dem Material dank seiner ganz eigenen Note einen unverwechselbaren Feinschliff, bewahrte sich aber - ähnlich wie die Sängerin - ein gesundes Maß an Erdigkeit, wie sie gute Blues- und Rockmusik zu dem macht, was sie ist. Eicherts Stimme war, wenn sie im Einsatz war, auch ein gelungener Kontrast zu Gayots Gesang. Ein glückliches Händchen für Arrangements war ebenfalls zu vernehmen.

»Personal Jesus«, im Original von Depeche Mode, stellte dann noch ein weiteres Beispiel für das Faible der Gruppe dar, über den Tellerrand des eigenen Genres zu blicken - auch dieser Song funktionierte im Kontext mit Gayots Stimme und ihren versierten Bandkollegen hervorragend. »In the Hand of the Blues« vom aktuellen, in diesem Jahr erschienenen Album »Animal« zählte zu den ruhigeren Stücken, in dem sich sowohl die Sängerin als auch Gitarrist, Bassist und Drummer verwirklichten und die Essenz ihrer Musik so ganz gezielt präsentieren und vermitteln konnten. Gerade der luftige Aufbau der Nummer ließ es zu, dass hier vom Quartett aus den Vollen geschöpft werden konnte. Zugaben durften nach dem aus zwei Programmblöcken bestehenden Konzertteil nicht fehlen und rundeten so den Abend ab.

mab