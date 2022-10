Standing Ovations für das Symphonische Blasorchester Untermain

Galakonzert: Dirk Matthes bringt in Bürgstadt auch Stücke lebender Komponisten zur Aufführung

Bürgstadt 30.10.2022

Das Orchester mit Dirigent Dirk Matthes.

Jürgen K. Groh moderierte das Konzert, das mit Richard Strauss' "Der Königsmarsch" begann. Mit einem Trommelwirbel, Pauken und Trompeten startete der Klangkörper des Symphonischen Blasorchester Untermain unter dem drahtig dynamischen Dirigat von Dirk Matthes den Marsch, der dem preußischen König Wilhelm II gewidmet wurde.

Eine Marionette auf der Bühne

Es folgte die Sinfonie von Julian Meisenzahl "Die Traumartige". Meisenzahl ist erst 30 Jahre alt und hat schon mehrere Auszeichnungen für seine Arbeiten erhalten. Immer wieder überrascht das Symphonische Blasorchester mit einer Wucht und Fülle, die man so nicht erwartet hat. Man merkt, dass die jungen Akteure viel Herzblut und vor allem Fleiß in dieses Konzert investiert haben. "Funeral March of a Marionette", zu deutsch der Trauermarsch für eine Marionette, veranschaulichte der Moderator, indem er eine Marionette mit auf die Bühne brachte. Der Komponist Charles Guinod ist für das Stück "Ave Maria" bekannt geworden. Der Marionettenmarsch sollte vielen Älteren bekannt sein, ist er doch die Erkennungsmelodie der Fernsehserie "Alfred Hitchcock präsentiert" aus den 60er Jahren. Die "Suite for Military Band" gilt als das berühmteste Werk für Blasorchester auf der ganzen Welt. Der englische Komponist Gustav Holst hat dieses Stück für eine Militärkapelle komponiert. Die Besonderheit liegt darin, dass eine Melodie in verschiedenen Ausprägungen wiederholt wird.

Nach der Pause ging es weiter mit einem lebenden Komponisten Rolf Rudin, der das Stück "Silent Message" (Stille Nachricht) schrieb. Für die Musiker sei es etwas besonderes, wenn man mit einem lebenden Komponisten kommunizieren könne, so der Moderator. Das Stück an sich muss der modernen sinfonischen Blasmusik zugeordnet werden. Es besticht durch seine Balance zwischen Atonalität und harmonischen Bläsersätzen.

Schönheit transportieren durch Musik

Weiter ging es mit Wasser "Dance of the Whale" (Tanz für den Wal) von Phillip Sparke. "Musik hat die Möglichkeit, Schönheit zu transportieren", so der Moderator über das Symphonische Blasorchester, was mit großem Beifall des Publikums beantwortet wurde. Mit "Dancing on Water" des amerikanischen Komponisten Frank Ticheli empfand das Blasorchester musikalisch einen Segeltörn mit einer sanften Brise nach. Zum Ende der Veranstaltung erklang das Stück "Danza Sinfonica'' des Amerikaners James Barnes, das sich verschiedene Stilen der spanischen Musik zitiert - wieder eine Glanzleistung des Symphonischen Blasorchesters.

Nicht enden wollende Standing Ovations des Publikums beantwortete Dirigent Dirk Mattes mit einer kleinen Zugabe. Das Thema "Mambo" wurde in verschiedenen Facetten umschrieben. Berthold Rüth dankte den Mitwirkenden für ihre phänomenale Leistung. Es wurde in Aussicht gestellt, das Galakonzert im nächsten Jahr zu wiederholen, was angesichts der Präzision und Qualität sehr wünschenswert wäre.

