Ständig Anrufe mit seltsamen Nummern: Was dahinter stecken könnte

Leser aus dem Kreis Miltenberg gibt Hinweis

Fast 40 Nummern hat unser Leser notiert. Darunter sind Nummern mit Vorwahlen, die es nicht gibt, genauso wie Anrufe, die aus Frankreich, Ungarn, Griechenland oder Russland zu kommen scheinen. Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken zufolge sind einige der notierten Nummern den Ermittlern im Zusammenhang mit verschiedenen Telefonbetrügereien bekannt. Eine Masche im Fall unseres Lesers könnte sein, dass angerufen und aufgelegt wird, damit das Opfer zurückruft und dafür hohe Kosten anfallen. Dazu sind dem Polizeipräsidium Unterfranken laut Hümmer zwar "keine strafrechtlich relevanten Erkenntnisse bekannt". Ausschließen könne man diese Masche aber nicht.

Weitere Maschen möglich

Es kommen jedoch auch andere Maschen des Telefonbetrugs in Betracht. Zu den sogenannten Callcenterbetrügen gehören etwa:

der Staatsbedienstetentrick: Der Anrufer gibt sich zum Beispiel als Polizist aus und behauptet, bei dem Angerufenen solle eingebrochen werden, weshalb die Polizei Geld und Wertsachen bei ihm abhole;

der Schockanruf: Der Anrufer behauptet, ein Angehöriger des Angerufenen sei in einen schweren Unfall verwickelt worden und benötige dringend Geld;

der Enkeltrick: Der Anrufer gibt sich als Enkel des Angerufenen aus und bittet um Geld oder Wertgegenstände;

das Gewinnversprechen: Der Anrufer behauptet, der Angerufene habe Geld gewonnen, müsse aber eine gewisse Summe überweisen, damit der vermeintliche Gewinn ausgezahlt wird.

Diese Betrügereien werden dem Polizeisprecher zufolge immer wieder abgewandelt und angepasst. Seit die Pandemie herrscht, behaupten die Betrüger beispielsweise auch, enge Verwandte lägen im Krankenhaus und benötigten Geld für die Behandlung.

Hümmer verweist auf das sogenannte Call-ID-Spoofing. Mit Hilfe eines technischen Tricks können die Betrüger jede beliebige Nummer auf dem Telefondisplay ihres Opfers anzeigen lassen. Die tatsächliche Nummer des Anrufers bleibt verborgen und der Anrufer "verschleiert seine wahre Identität".

Fallzahlen sind 2021 gestiegen

Im Jahr 2020 gab es in Unterfranken insgesamt 1735 Fälle von Telefonbetrügereien, in denen ermittelt wurde. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, vermutet Hümmer. In 127 Fällen waren die Täter erfolgreich, den Opfern entstand ein Schaden von 783.000 Euro. Die Zahlen für das Jahr 2021 sind noch nicht veröffentlicht. Der Polizeisprecher kann jedoch bereits sagen, dass die Fallzahlen gestiegen sind.

Grundsätzlich betont die Polizei: "Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit." Die Polizei gibt nach jedem neuen Fall von Telefonbetrug, der bekannt wird, dieselben Tipps:

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf!

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Polizeisprecher Hümmer fasst zusammen: "Ihnen kommt etwas verdächtig vor? Im Zweifel auflegen und die Polizei über den Notruf 110 anrufen!"

Eine kostenlose Beratung rund um diese Themen gibt es bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021 857-1830 oder -1832.

