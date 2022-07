Stadtzentrum Erlenbach: Architekten sollen Vorschläge liefern

Es tut sich was beim Pro­jekt »Pro-Zent«, dem Um­bau ei­nes Stra­ßen­b­lock im Zen­trum von Er­len­bach. In sei­ner Sit­zung am Don­ners­tag hat der Er­len­ba­cher Stadt­rat ein­stim­mig be­sch­los­sen, drei Ar­chi­tek­tur­bür­os zu be­auf­tra­gen. Sie sol­len kon­k­re­te Vor­schlä­ge für das Areal lie­fern, das seit vie­len Jah­ren als zu­künf­ti­ger Stadt­mit­tel­punkt dis­ku­tiert wird.