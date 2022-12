Stadtrat Wörth koppelt Kita-Gebühren an Personalkosten

Stadtrat in Kürze

Feuerwehrfahrzeug: Einstimmig hat der Wörther Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch den Planungen zugestimmt, bei der städtischen Freiwilligen Feuerwehr ein spezielles Einsatzfahrzeug, das vom Landkreis beschafft und bezahlt wird, zu stationieren. Voraussetzung dafür sei, dass die in der Sitzung genannten finanziellen Zusagen, über die der Kreistag noch zu entscheiden hat, eingehalten werden. In der Stadt soll das erste der drei Tanklöschfahrzeuge stationiert werden, die im Landkreis speziell für die Bekämpfung von Waldbränden ausgerüstet sind. Sie sollen bei größeren Bränden in den Waldgebieten zum Einsatz kommen, bei denen eine schwierige Wegesituation die Anfahrtszeit der herkömmlichen Fahrzeuge der örtlichen Wehren verzögert oder sogar unmöglich macht. Die neuen Fahrzeuge werden auch mit schwierigen Anfahrtssituationen besser zurechtkommen und daher schneller am Einsatzort sein. Sie haben die Aufgabe, vor Ort schnell eingreifen zu können und am Einsatzort ausreichend Löschwasser bereitzustellen. Für die Stadt Wörth können diese Planungen zu einer Streckung des eigenen Beschaffungsprogramms führen. Über die Details der Beschaffung, die Ausstattung der Fahrzeuge und den Ablauf der Einsätze informierte Kreisbrandrat Martin Spilger. Ausgangspunkt für die Maßnahme war die Tatsache, dass durch den Klimawandel die Trockenheit der Wälder zunehme und damit vermehrt mit Waldbränden zu rechnen sei. Die müssten dann auch auf entlegenen Stellen zum Einsatz kommen können. Die Fahrzeuge werden vom Landkreis bestellt und bezahlt und bei drei Feuerwehren stationiert. Für den Unterhalt der Fahrzeuge und die Ausbildung am Fahrzeug sind die Wehren vor Ort zuständig. Wörth sei auch deshalb als Standort gewählt worden, weil das benötigte Personal zur Verfügung stehe. Um einen zusätzlichen zehnprozentigen Zuschuss bei der Beschaffung des Fahrzeugs zu erhalten, soll das erste Fahrzeug gemeinsam mit einem Fahrzeug des Landkreises Aschaffenburg bestellt werden. Sozialgenossenschaft: Vorgestellt wurde von Vorstand Frank Wegner-Leisner das überarbeitete Konzept der von der Caritas initialisierten Sozialgenossenschaft für den Landkreis Miltenberg, die unter "digital vital e.G." mithilfe einer digitalen Plattform und einer App den Menschen die Chance bietet, schnell und einfach an relevante Themen aus Gesundheit und Sozialem zu kommen und sich digital zu vernetzen und auszutauschen. Dass dafür die Stadt je nach Status Genossenschaftsanteile erwerben solle und jährliche Beiträge von 1000 bis 1200 Euro zu zahlen sind, wurde im Stadtrat eher kritisch gesehen. Bei diesem Projekt sei eher der Landkreis gefordert. Kommunen kämen dafür als Geldgeber weniger in Frage.

Satzungsänderungen: Nach Hinweisen im Prüfungsbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde dessen Vorschlägen gefolgt und mit einstimmigem Beschluss die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung geändert. Die pauschale Abzugsmenge für den Wasserverbrauch von Großvieh ohne Nachweis mittels Wasserzähler wurde von 20 auf 14 Kubikmeter gesenkt. Angepasst wurde auch der Bezug auf ein eine geänderte Gesetzeslage beim Mess- und Eichgesetz. Für die Erhebung der Hundesteuer wurde vom Innenministerium eine neue Mustersatzung erarbeitet. Einstimmig wurde beschlossen, auf dieser Basis eine neue Satzung für die Stadt zu erarbeiten.

Darlehen: Bürgermeister Andreas Fath-Halbig informierte, dass das notwendig gewordenen Darlehen über 1,4 Millionen Euro für den Neubau der Kita mit einer Laufzeit von 20 Jahren bei der BayernLabo aufgenommen wurde. Diese Kreditaufnahme genehmigte der Stadtrat einstimmig im Nachhinein.

Sirenen: Derzeit stehen für die Umstellung der Sirenen keine Fördergelder mehr bereit, auch wenn das Förderprogramm bis zum Jahresende ausgelobt war. Da aber mit einer Neuauflage des Förderprogramms gerechnet werde, beschloss das Gremium einstimmig, bereits jetzt die Förderanträge für die beiden bestehenden Standorte Rathaus und Schule sowie drei weitere vorgesehene Standorte zu stellen.

Umsatzsteuer: Kommunen sollten ab Beginn des kommenden Jahres in Bereichen ihres nicht hoheitlichen Handelns der Umsatzsteuer unterliegen. Dieser Termin wurde um zwei Jahre verschoben. Da einige Detailfragen und Ausführungsbestimmungen des Gesetzes sich noch ändern können, wurde beschlossen, es bis auf weiteres bei der derzeitigen Handhabe zu belassen.

Digitalisierung: Für die Digitalisierung von Dienstleistungen der Stadt werden laut einstimmigem Beschluss zwei weitere Verwaltungsprogramme angeschafft. Sie kommen bei den Kindertagesstätten und im Rats-Informationssystem zur Anwendung.