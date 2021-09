Stadtrat verleiht Helmut Demel den Titel Altbürgermeister

Politik: Bernd Kahlert würdigt Leistungen seines Amtsvorgängers und dessen langjähriges, ehrenamtliches Engagement als Stadtrat

Eine Urkunde sowie den »Schönen von Miltenberg« überreicht Bürgermeister Bernd Kahlert (rechts) Miltenbergs neuem Altbürgermeister Helmut Demel. Foto: Winfried Zang

Im Rittersaal der Mildenburg nahmen Demels Familie, ehemalige und aktuelle Stadträte und Abteilungsleiter, Feuerwehrkommandanten sowie weitere Gäste an der Feier teil. Besonders freute Demel, dass auch der mittlerweile 97 Jahre alte Altbürgermeister Anton Vogel den Weg auf die Mildenburg gefunden hatte.

Der Stadtrat habe beschlossen, Demels Wirken als Bürgermeister mit der Ehrenbezeichnung Altbürgermeister zu würdigen, erklärte Bernd Kahlert. Von 2008 bis 2014 stand Demel an der Spitze der Stadt, allerdings war er zuvor bereits 24 Jahre lang Mitglied des Stadtrats. Hier habe er viele wichtige Entscheidungen mitgetragen - etwa den Hochwasserschutz, die Churfrankenhalle und den Ausbau der Mildenburg zum Museum.

In Demels Amtszeit als Bürgermeister seien wichtige Projekte gefallen, wies Kahlert beispielhaft auf den Kindergarten Pusteblume, die Kindertagesstätte mit Familienzentrum im Klostergarten, das Feuerwehrhaus Mainbullau sowie das Jugendzentrum mit Museumsdepot hin. Kahlert erwähnte aber auch Demels ehrenamtliches Vorstandsengagement in mehreren Vereinen.

Als Bürgermeister habe sich Demel dem Amt des Bürgermeisters rund um die Uhr gewidmet und sich die Ehrenbezeichnung redlich verdient, sagte Kahlert. Zur Urkunde gab es einen »Schönen von Miltenberg«, eine alte, gute und vielfach prämierte Apfelsorte für Demels Garten.

»Bürgermeister war der Beruf für mich«, stellte Helmut Demel fest. »Ich bin jeden Tag gerne ins Büro gegangen und habe jeden Tag Freude an meinem Amt gehabt«, sagte er und bekräftigte, immer nur das Beste für die Stadt im Auge gehabt und dafür gekämpft zu haben.

Er verwies auf ein »tolles Team im Rathaus« und gab zu, dass ihm das gute Miteinander im Stadtrat fehlt. Er hätte gerne eine weitere Amtszeit als Bürgermeister angehängt, das aber sei ihm aus rechtlichen Gründen verwehrt geblieben. Einen besonderen Dank stattete er seiner Frau Gaby ab - seinem »Korrektiv«.

Umrahmt wurde die Feier vom Gitarrenduo Harald Chmiel und Hans Burkhardt. Die bereiteten Demel eine musikalische Freude - unter anderem mit einem von Demels Lieblingsliedern, »Crying In The Rain« in der Version der Everly Brothers.

