Stadtrat Miltenberg ebnet Weg für Musikschule

Kultur: Trägerschaft und Finanzierung gesichert

Miltenberg 27.10.2022 - 16:04 Uhr < 1 Min.

In den vergangenen Jahren hatten die Gremien der Stadt immer wieder den Wunsch diskutiert, die Musikschule um die Ausbildung in zusätzlichen Instrumenten und vor allem um das wichtige Feld der musikalischen Früherziehung zu erweitern. Die Initialzündung gab dann in diesem Februar Wolfgang Greth, der Geschäftsführer der Beratungsstelle des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen.

Im Nachgang zum Grundsatzbeschluss für den Ausbau begann eine Konzeptgruppe mit den umfangreichen Vorarbeiten für eine Musikschule unter Vereinsträgerschaft. Die hat inzwischen eine Vereinssatzung, die Schulordnung und den Vertrag mit der Stadt entworfen. Auch für die künftigen Entgelte für die Musiklehrer und die Elternbeiträge liegen Vorschläge vor. »Es gibt sogar schon Namen für den künftigen Vorstand des Vereins«, freute sich Bürgermeister Bernd Kahlert.

Der Stadtrat will den eingeschlagenen Weg weitergehen, obwohl ihre Kosten deutlich steigen werden. Auf 120.000 Euro bezifferte Hauptamtsleiter Andreas Weber den Zuschussbedarf im »Endausbau«.

