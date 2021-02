Stimmen Sie ab: Erlenbacher Stadtrat - Präsenzsitzung trotz Pandemie?

Zur Absage gibt es zwei Meinungen

Erlenbach a.Main 10.02.2021 - 13:22 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein schlafender Eisbär ist am 28.01.2014 im verschneiten Berliner Zoo zu sehen. Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Für den einen herrscht im Erlenbacher Stadtrat gerade ein zweimonatiger Winterschlaf. Für den anderen ruht die Kommunalpolitik keineswegs, im Hintergrund sei einiges in Vorbereitung. SPD-Fraktionssprecher Benjamin Bohlender ist sich uneins mit CSU-Bürgermeister Michael Berninger über die Frage, ob sich Erlenbach eine Pause in allen kommunalen Gremien leisten kann.

Diese Pause hatte der Bürgermeister Anfang Januar beschlossen und die Räte per Mail informiert. Es fielen seitdem mehrere Ausschüsse sowie eine Sitzung des Stadtrats aus. Michael Berninger begründet das mit den »exorbitanten Pandemiezahlen«. Die Sicherheit der Räte und Kontaktvermeidung gingen vor. Zumal es Stadträte gebe, die in der Pflege und im Klinikum arbeiteten.

Ferienausschuss als Alternative

Dagegen hält Benjamin Bohlender eine »Total-Absage« für »unverhältnismäßig«. Die Sitzungen der Gremien ließen sich mit dem Infektionsschutz vereinbaren, argumentiert er. Es gebe die Möglichkeit, den verkleinerten Ferienausschuss einzuberufen. Dieser habe die volle Kompetenz des Stadtrats. Außerdem könne der Bürgermeister die Tagesordnung auf ein Mindestmaß reduzieren.

Benjamin Bohlender Bildunterschrift 2020-07-23 --> Benjamin Bohlender (SPD) SPD Erlenbach

Zudem erlaube es die Erlenbacher Frankenhalle den Räten, »größtmöglichen Abstand« zu halten, führt Bohlender weiter aus. Die Halle verfüge über eine hochleistungsfähige Lüftungsanlage mit Partikelfiltern. Die Anlage schaffe fast vier Luftwechsel in der Stunde, liefere also ausreichend Frischluft.

Auch Michael Berninger hält die Frankenhalle für einen »nahezu perfekten Ausweichraum« - allerdings nur für die notwendigen Sitzungen. Der CSU-Bürgermeister beruft sich auf eine Empfehlung des Bayerischen Innenministeriums: »Sitzungen nur wenn notwendig und nur Themen behandeln, die unaufschiebbar sind«, sagt er. »Unaufschiebbare Themen gab es im Januar 2021 nicht.«

Gesetzgeber erlaubt Sitzungen

Letztlich geht es SPD-Mann Bohlender auch um Mitbestimmung und Kontrolle in Zeiten der Pandemie. »Auch aus demokratietheoretischen Erwägungen« heraus habe der Gesetzgeber doch den politischen Gremien und Parteien trotz Lockdown weitgehende Freiheiten eingeräumt, sagt er.

Michael Berninger (CSU) Bürgermeister Erlenbach a. Main

Immerhin in einem Punkt sind sich Berninger und Bohlender einig: An Themen für den Stadtrat mangelt es trotz schwacher Finanzkraft in der größten Stadt des Kreises Miltenberg nicht. Da hören aber die Gemeinsamkeiten wieder auf. Der SPD-Fraktionssprecher sagt: »Wir schieben einen riesigen Berg an Aufgaben vor uns her.« Der CSU-Bürgermeister antwortet: »Keines dieser Themen bleibt auf der Strecke, nur weil Anfang 2021 ein paar Sitzungen nicht stattfinden konnten.«

»Zähneknirschend mitgetragen«

Über die Absage aller Sitzungen bis zum 14. Februar informierte Berninger die Räte am 11. Januar. Kritik daran habe es nicht gegeben, sagt er. Er räumt aber ein, dass sich die SPD am 25. Januar in einer Online-Konferenz der Fraktionsvorsitzenden dafür aussprach, den Stadtrat tagen zu lassen. Der CSU-Bürgermeister sagt, SPD-Mann Bohlender habe sich in der Konferenz dann von der Absage überzeugen lassen.

Bohlender antwortet darauf: Ja, er habe das »zwangsläufig« und »zähneknirschend mitgetragen«. Und weiter: »Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, denn die Einladung zu Sitzungen obliegt allein dem Bürgermeister.«

Für die kommende Sitzung behält sich Berninger die letzte Entscheidung noch vor: Er will am 25. Februar »voraussichtlich« wieder den Stadtrat zusammenkommen lassen. Schon am 21. Januar habe er in einer Mail angedeutet, dass sich manche Entscheidungen wohl nicht mehr aufschieben ließen. Es geht um die Kindergärten, das Personal und Bauanträge. »Zum anderen gehen die Inzidenzzahlen momentan zurück.«

Kevin Zahn

Die Frage öffentlich behandeln! Die eine Seite will in der Pandemie vorbildlich sein und Kontakte vermeiden, die andere Seite will vorbildlich sein und die Verwaltung kontrollieren. Auch darum geht es beim Streit um die ausgefallenen Sitzungen in Erlenbach. Eine Grundsatzfrage: Was ist jetzt wichtiger - demokratische Mitbestimmung oder verantwortungsvolles Handeln? Dabei lässt sich das mit Wohlwollen vereinbaren. Einerseits ist nur eine ausgefallene Sitzung des Stadtrats kein Skandal. Andererseits muss sich der Bürgermeister fragen lassen: Warum eigentlich ganz absagen? Und warum erst im Januar? Die Zahlen sind den ganzen Winter über hoch gewesen. Er hätte das im November oder Dezember im Stadtrat ansprechen können. Das gilt aber nicht nur in Erlenbach. Die Frage nach dem Umgang mit Sitzungen sollten alle politischen Gremien im Kreis öffentlich behandeln. Denn sie genießen zwar zurecht viele Freiheiten. Gerade in Hochphasen der Pandemie sollten sie aber auch den Bürgern zeigen: Auch Politiker nehmen die Last auf sich, die sie anderen auferlegen. Und vorbei ist die Pandemie noch nicht. Auch wenn die Fallzahlen gerade sinken, bleibt die Zukunft durch Mutationen des Virus und Impfengpässe ungewiss. Kevin Zahn