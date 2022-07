Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtrat fordert konkreten Zeitplan - Investitionsstau in Miltenberg

Stadtverwaltung und Bürgermeister Kahlert unter Druck

Miltenberg 29.07.2022 - 14:55 Uhr 2 Min.

Luftbild - von Miltenberg Main, Mainbrücke

Aktuell arbeitet das städtische Bauamt an rund 60 Projekten. Eine entsprechende Liste legte Bürgermeister Bernd Kahlert dem Gremium am Abend vor und mahnte, alle gemeinsam - also Rat und Verwaltung - müssten darauf achten, dass »die Aufgaben strukturiert und priorisiert abgearbeitet werden«.

Viele altbekannte Projekte

Struktur und Prioritäten waren aus der vorgelegte Liste allerdings nicht zu erkennen. Bebauungsplanänderungen standen neben konkreten Bauvorhaben, bereits Begonnenes neben Vorhaben, deren Start noch in den Sternen steht. Zumindest den Älteren im Gremium dürfte keines dere Projekte neu gewesen sein, von vielen wie zum Beispiel dem Neubau des Feuerwehrhauses war jedoch - zumindest in öffentlicher Sitzung - in dieser Sitzungsperiode noch nichts zu hören.

Für Bernd Kahlert war es aber offensichtlich wichtig, dem Gremium deutlich zu machen, dass sein Bauamt nicht nur an der Planung der Grundschule, sondern auch an Dingen wie der Abwicklung des Sonderfonds Städtebauförderung oder der Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen bei den städtischen Gebäuden arbeitet. »Dazu kommt noch das Tagesgeschäft«, sagte der Bürgermeister mit erkennbaren bemühen, die Be- und Überlastung seiner Mitarbeiter zu belegen.

Mit Sätzen wie »Man sollte Projekte, die man priorisiert hat, endlich einmal zu Ende bringen, bevor man ständig Neues draufsattelt« gab Kahlert immerhin zu erkennen, der er selbst ebenfalls nicht zufrieden ist, dass in der Stadt bei wichtigen Bauvorhaben nichts vorangeht. Mit dem Hinweis auf »ständig neue Anträge« ging er aber auch in die Vorwärtsverteidigung und nahm den Stadtrat in die Mitverantwortung. So habe der im Mai ein Parkplatzkonzept mit Park-and-Ride-Angeboten gefordert. Darunter leide die Abwicklung laufender Projekte und das Tagesgeschäft, klagte Kahlert.

Das die Verwaltung »viel zu tun« habe bezweifle niemand, hielt Cornelius Faust (Liberale) entgegen. Sie müsse jedoch gerade wegen der Fülle dieser Arbeiten für den Stadtrat sichtbar machen, was in welcher Reihenfolge abgearbeitet werde.

Strategieforum auswerten

Auch Werner Heimberger (FW) wies auf die Notwendigkeit einer klaren Priorisierung hin: »Dazu haben wir doch das Strategieforum gemacht«, sagte er und formulierte die Erwartung, dass die Ergebnisse der Klausurtagung jetzt endlich ausgewertet und in einen konkreten Maßnahmenplan überführt werden.

»Wir haben einfach einen wahnsinnigen Sanierungsstau - das rächt sich jetzt«, zeigte Sabine Balleier (SPD) Verständnis für die Bauverwaltung unterstützte aber Küsters Antrag. Danach soll die lange Liste der Bauprojekte und Konzepte bis zur Sitzung im September geordnet und ein Datum bekommen, wann sie das erste Mal im Stadtrat behandelt werden. »Wenn möglich«, so Küsters Antrag weiter mit der Angabe, »wann eine weitere Befassung zu erwarten ist und welche Zwischenschritte nötig sind.«

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Projektstau in Miltenberg Die Haushaltsberatung im Juni offenbarte, wie sehr sich die Finanzsituation der Stadt Miltenberg verschlechtert hat. Im laufenden Jahr ist der Verwaltungshaushalt ins Minus gerutscht. Damit wird nicht nur kein Geld mehr für die notwendigen großen Bauinvestitionen erwirtschaftet, die Stadt muss sogar auf Erspartes zurückgreifen um die laufenden Ausgaben zu decken. Schlechte Aussichten für wichtige Projekte die zum Teil seit Jahren auf ihre Umsetzung warten: Einige Beispiele: Grundschule: Die ältesten Gebäude sind seit 70 Jahren nahezu unverändert. Eine Generalsanierung ist längst überfällig, doch bei den Planungen hat sich die Stadt eine »Ruhepause« genehmigt. Churfrankenhalle: Wegen Mängeln bei Brandschutz ist die Mehrzweckhalle seit Jahren für Veranstaltungen gesperrt; die Nutzerzahl begrenzt. Auch die Lüftungsanlage ist unzureichend, die Halle ein Sanierungsfall. Feuerwehrhaus: Das Gebäude der Wehr der Kernstadt hat so viele Mängel, dass es nicht mehr saniert werden kann. Die Notwendigkeit eines Neubaus ist seit Jahren unstrittig. Pläne oder gar einen Zeitplan dafür gibt es nicht. Knoten 3: Die Umgehungsstraße Großheubach-Miltenberg-Bürgstadt wurde im Juni 2008 für den Verkehr freigegeben. Seitdem wartet der Stadtteil Nord auf einen Anschluss. Der soll die bislang einige Zufahrt entlasten. Die schon lange problematische Verkehrssituation an der Kreuzung bei der Firma Fripa spitzt sich seit Jahren immer weiter zu. kü