Stadtprozeltens Rat genehmigt Mehrausgaben mehrheitlich

Hintergrund

STADTPROZELTEN. In der Stadtratssitzung am Donnerstag in Stadtprozelten wurden weitere Themen beraten:

Städtebauförderung. Die Bedarfsermittlung 2023 für die Fördermaßnahmen im Städtebau können jährlich verändert oder angepasst werden. Da aus der Bedarfsermittlung 2022 nichts umgesetzt wurde, schlug die Verwaltung vor, diese erneut einzureichen. Damit waren die vier Stadträte der Freien Wähler nicht einverstanden und stimmten dagegen. Sie begründeten ihre ablehnende Haltung damit, dass auf der Liste Projekte stehen, die wahrscheinlich nie verwirklicht werden oder finanzierbar seien und schlugen vor, diese Liste zur Bewertung auf die Tagesordnung des Bauausschusses zu setzen. Der solle den tatsächlichen Bedarf ermitteln, die Realisierbarkeit der Maßnahmen neu bewerten, um zu einer aussagefähigen Aufstellung zu kommen. Bei vier Gegenstimmen wurde der Bedarfsermittlung 2023 wie von der Verwaltung vorgeschlagen zugestimmt.

Zinssatz. Um die Gebührenkalkulation, die der kalkulatorische Zinssatz erheblich beeinflusst, weiterhin transparent und rechtssicher zu gestalten, beschloss der Stadtrat einstimmig, die bisherige Grundlage der Ermittlung weiterhin anzuwenden. Auch künftig wird der kalkulatorische Zinssatz für Zwecke der Vermögensbuchführung anhand der Umlaufrenditen inländischer Schuldverschreibungen im Mittel des 20- beziehungsweise 30-jährigen Durchschnitts ermittelt und angepasst.

Feldgeschworene. Einstimmig wurde Frank Kern als neues Mitglied bei den Feldgeschworenen Stadtprozelten bestellt.

Beteiligung. Ebenfalls einstimmig wurde die 20. Fortschreibung des Regionalplanes Bayerischer Untermain - Kapitel Wasserwirtschaft - zur Kenntnis genommen.

Information Bürgermeister. Bürgermeister Rainer Kroth informierte, dass es wegen Materiallieferproblemen zu Verzögerungen bei den Straßensanierungen in Neuenbuch komme. Für den Anbau am historischen Rathaus gäbe es jetzt ein Lüftungskonzept und das Gebäude sei für den Sparkassen-Baupreis vorgeschlagen worden. Die Henneburg ist seit Pfingsten wieder täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am großen Bergfried und am Wehrgang laufen derzeit noch kleinere Arbeiten. Danach werden auch diese Bereiche wieder den Besuchern zur Verfügung stehen. hjf