Stadtprozeltener Erzieherin spricht über Debatte zum Kindergarten-Neubau

Lisa Grein: »Ich bin klar für die Lösung im Altort«

Stadtprozelten 12.05.2022 - 09:43 Uhr 3 Min.

Welche Position befürworten Sie?

Ich bin der Meinung, dass dieser Bau so stattfinden sollte, wie geplant - im Altort. Wenn ich Millionen zur Verfügung hätte, wäre mein erster Gedanke auch nicht sofort der jetzige Standort gewesen. Aber ich sehe den finanziellen Charakter und dass es einfach nicht anders machbar ist. Der alte Kindergarten reicht für nachkommende Kinder nicht aus und ist zudem nicht zeitgemäß. Er ist nicht barrierefrei und wir können kein Mittagessen anbieten. Bevor man so weitermacht, bin ich klar für die Lösung im Altort. Hier können wir zum Beispiel mit den Kindern auf dem Radweg spazieren gehen und den Spielplatz am Hafen besuchen. Auch Burg und Wald sind gut erreichbar.

Zum Beispiel die Freien Wähler kritisieren, dass die Außenspielfläche gering ausfallen würde, wenn der Neubau im Altort kommt. Was sagen Sie dazu?

Zu wenig wird es nicht sein. Es ist ja definitiv ausgewiesen, dass pro Kind zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Auch wenn wir unseren großen Garten lieben, bin ich mir sicher, dass wir es uns auch im neuen Garten schön machen können. Denn selbst wenn wir einen anderen Bauplatz hätten, würde es nicht mehr Außenspielfläche geben als vorgeschrieben, da dies auch eine Kostenfrage ist.

Der Eingang zum Kindergarten in Stadtprozelten.

Im Rat fiel das Stichwort »Baustellenkind«, da ja der neue Kindergarten im Garten des alten Kindergartens gebaut würde, sollten sich die Stadtprozeltener für den Altort entscheiden. Sehen Sie Gefahren im Zusammenhang mit der Baustelle?

Jede Baustelle ist mit viel Lärm und Dreck verbunden. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht die schönsten zwei Jahre werden. Natürlich wird diese Phase nicht einfach, ich habe selbst ein Kind im Kindergarten. Wir haben aber natürlich schon Ideen: dass wir mit den Kindern zum Steinbruch gehen, wo es auch Spielmöglichkeiten geben wird. Oder dass wir am Spielplatz am Hafen sind, der ja eingezäunt ist.

Für den geplanten Bau sind die Spielgeräte im Garten bereits abgebaut worden. Fehlen sie den Kindern?

Viele Eltern sagen, das sei schade für die Kinder. Doch die Kinder stört es am wenigsten. Sie haben ganz neue Spielideen: vom Dinoforscher bis zum Baggern auf der neuen Baustelle. Bis jetzt hat mich noch kein Kind nach der Schaukel oder nach der Wippe gefragt. Klar ist das kein schönes Bild, es sieht etwas trostlos aus. Die Kinder sind aber völlig zufrieden damit.

In der Debatte war auch häufiger die Rede von einer interkommunalen Lösung. Dabei geht es um die Möglichkeit, etwa die Kindergärten von Dorfprozelten und Stadtprozelten zusammenzulegen. Was würden Sie davon halten?

Es wäre eine Alptraumvorstellung, wenn wir wirklich in einem riesigen Kindergarten zusammen wären. Das hätte mit dem behüteten, kleinen Kindergarten von jetzt nicht mehr wirklich etwas zu tun. In so einem Kindergartengebäude würde ich definitiv nicht mehr arbeiten wollen.

Welche Sorgen äußern Eltern Ihnen gegenüber?

Es waren weniger Sorgen, sondern es sind eher Aussagen, die ich gehört habe. Die Bürgerinitiative hatte ja eine Unterschriftensammlung gemacht. Danach kamen viele Eltern zu mir. Sie meinten, sie hätten dafür unterschrieben, dass es oben auf dem Berg eine Lösung gibt. Ich habe dann erstmal gesagt, dass es gar nicht sicher sei beziehungsweise dass es eigentlich sogar ausgeschlossen ist, dass der Neubau dann am Berg erfolgt. Denn wenn es mit dem Neubau nicht weitergeht wie geplant, gibt es wahrscheinlich nur die interkommunale Lösung. Dann wäre der Kindergarten nicht mehr in Stadtprozelten, weil es finanziell nicht anders machbar ist. Ich glaube, dass viele Eltern sich vorher gar nicht ausreichend Gedanken gemacht haben. Ich hoffe, dass mittlerweile alle eine Entscheidung treffen konnten.

Rechnen Sie damit, dass sich viele an den Bürgerentscheiden beteiligen?

Die meisten, die hingehen werden, sind wahrscheinlich diejenigen, die Kinder bei uns haben oder in näherer Zukunft welche haben werden. Viele andere denken vielleicht: Das Thema betrifft mich nicht. Das ist für mich aber der falsche Ansatz. Ich finde, dass jeder wählen gehen sollte. Ich denke, dass es knapp ausgehen wird. Für mich persönlich wäre es jedoch einfach wichtig, dass es bald eine Entscheidung gibt. Mein Wunsch wäre es, dass der Bau unseres neuen Kindergartens im Altort weitergeht – so wie es 2019 geplant wurde.

JULIE HOFMANN

Zur Person: Lisa Grein Lisa Grein arbeitet seit 2016 als Kinderpflegerin im Kindergarten Arche Noah in Stadtprozelten. Dort absolvierte die 34-jährige Stadtprozeltenerin auch einen Teil ihrer Ausbildung. Grein betreut derzeit die Bärengruppe, also Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Das Kindergartenteam umfasst laut ihren Angaben zehn Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Praktikanten. Insgesamt würden 56 Kinder in der Krippe sowie im Kindergarten betreut. (juh)