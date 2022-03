Stadtprozelten stimmt über Kindergarten ab

Bürgerentscheid

Dieser Spielplatz am Main in Stadtprozelten wurde vor Kurzem eingezäunt, damit die Kindergartenkinder dort sicher spielen können. Im Zuge von Vorarbeiten zum mittlerweile gestoppten Neubau sind die Spielgeräte am Kindergarten bereits abgebaut worden. Im Mittelpunkt der Diskussion: Der aktuelle Stadtprozeltener Kindergarten im Altort der Stadt.

Zu diesem Streitfrage hatten eine Bürgeriniative ein Bürgerbegehren eingereicht und die CSU ein Ratsbegehren beantragt. Der Stadtprozeltener Stadtrat billigte in seiner Sitzung am Freitagabend in der Stadthalle jeweils einstimmig das Bürgerbegehren sowie das Ratsbegehren. Im Gremium kam es dabei zu teils hitzigen Diskussionen - wie auch schon in der vorangegangenen Sitzung im Februar. Die 13 anwesenden Zuschauer zeigten, dass das Thema auch die Öffentlichkeit beschäftigt.

Am 22. Mai werden zwei unterschiedliche Fragen auf dem Wahlzettel des Bürgerentscheids auftauchen. Die erste lautet: "Sind Sie dafür, dass der Neubau des Kindergartens Stadtprozelten im bisherigen Außenbereich/Garten des aktuellen Kindergartengeländes gestoppt wird, die Stadtverwaltung mit allen rechtlichen Mitteln eine Aufhebung der Bauverträge betreibt und stattdessen ein alternativer Standort gesucht und geplant wird?" Dieses Bürgerbegehren war von der Bürgerinitiative (BI) "Stopp des geplanten Kindergartenneubaus und Bau an einem Alternativstandort" eingereicht worden. Wie auch schon in der vorangegangenen Stadtratssitzung zeigte die BI Präsenz im Zuschauerraum.

Die zweite Frage auf dem Wahlzettel wird gegenteilig zur ersten Frage lauten: "Sind Sie dafür, dass die Stadt Stadtprozelten die Umsetzung des bereits genehmigten Kindergartenneubaus am geplanten Standort weiterführt und durch zeitnahe Realisierung ein zukunftsfähiges und bedürfnisgerechtes Betreuungsangebot für unsere Kinder sicherstellt?" Sollten die beiden Entscheide jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet werden, müssen sich Bürger in einer Stichfrage für eine von beiden entscheiden: "Welche Entscheidung soll dann gelten?"

CSU-Fraktionssprecher Walter Adamek hatte den Antrag zum Ratsbegehren bei Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) eingereicht. Darin heißt es: "Die CSU befürwortet den Kindergartenneubau am genehmigten Standort." In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zum Neubau bereits im Februar 2019 einstimmig beschlossen worden sei. Adamek nennt die zeitlich beschränkte Betriebserlaubnis des aktuellen Kindergartens und bezeichnet den Neubau im Altort als "wirtschaftlichere Lösung". Er führt an, das Gebäude werde mit 75 Prozent gefördert. Einen geeigneten Alternativstandort gebe es nicht.

Jürgen Weiskopf (FW) erklärte, er habe mit dem Landratsamt telefoniert. Man habe ihm versichert, dass die Betreuung der Kinder gewährleistet sei, bis ein Neubau "wo auch immer steht". Es sei nicht redlich, dass die CSU den Menschen Angst mache. Sven Schork (CSU) entgegnete, ein Telefonat sei keine sichere Zusage und äußerte in Richtung Weiskopfs: "Ich verstehe nicht, dass du wieder anfängst, das Ganze durch den Dreck zu ziehen." Adamek bestand darauf, dass es ihm nur um die Feststellung von Tatsachen gehe.

Weiskopf beharrte jedoch darauf, das Ratsbegehren sei "eine Beleidigung für das Gremium und für die Bürger". Die CSU wolle die Bürger verwirren. Es sei nötig, dass der Bürgerentscheid stattfinde. Christian Johne fand den Vorwurf, dass die CSU Halbwahrheiten verbreite, eine "Unverschämtheit". Auch Jens Greulich (CSU) und Hartmuth Piplat (SPD) stritten sich kurzzeitig lautstark. Dabei ging es um ein Parkplatzkonzept, das Greulich zufolge zumindest den FW noch nicht kommuniziert worden sei. Piplat verwies auf eine nichtöffentliche Sitzung, in der dies behandelt worden sei.

In der Diskussion erwähnte Weiskopf einen Runden Tisch, der am 22. Februar mit der BI, den Fraktionssprechern, den Bürgermeistern und einem Mediator stattgefunden hat. Weiskopf sprach von einem "sehr konstruktivem Ambiente". Dies bestätigte im Nachgang der Sitzung auch der SPD-Mann Piplat gegenüber unserer Redaktion. Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) wollte sich inhaltlich nicht dazu äußern. CSU-Mann Johne erklärte, man habe der BI eine Vergrößerung der Außenspielfläche angeboten, zum Beispiel indem auf das Wasserspiel auf dem Vorplatz verzichtet worden wäre.

Benjamin Birkholz von der BI sagte unserem Medienhaus, er habe das Gespräch ganz gut gefunden, aber leider sei im Nachhinein nichts hieb- und stichfest gemacht worden. Auch ein Arbeitskreis habe zur Debatte gestanden, doch sei leider nichts passiert. Letztlich konnte der Runde Tisch nicht verhindern, dass es in Stadtprozelten zur Abstimmung über den Kindergarten kommt.

In der Stadtratssitzung gab es auch Stimmen, die zur Vernunft mahnten. So betonte Bürgermeister Kroth, dass das Wohl des Kindes bei ihm an erster Stelle stehe. Und Monika Kirchner-Kraft (SPD) wünschte sich "von Herzen", dass Stadtprozelten nicht wieder so gespalten werde, wie beim letzten Bürgerentscheid zur Ortsumgehung. Damals seien sogar Drohungen ausgesprochen worden. "Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Dafür sind wir zu klein. Wir müssen zusammenhalten, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben", so die Rätin. Dafür gab es Applaus von Teilen der Räte und der Zuschauer.

Stichwort: Ratsbegehren Ein Ratsbegehren ist ein Instrument der direkten Demokratie in Deutschland. In allen Bundesländern besteht die Möglichkeit für die Gemeindevertretungen, Entscheidungen, für die sie selbst zuständig sind, an die Bürger der Gemeinde abzugeben. Dies geschieht, wenn die örtlichen Politiker der Meinung sind, dass die Bevölkerung über eine Streitfrage abstimmen sollte. Die Gemeindevertretung beschließt dann von sich aus, einen von "oben initiierten Bürgerentscheid" durchzuführen. Dies kann auch eine Gegenvorlage zu einem von den Bürgern initiierten Bürgerentscheid sein. juh