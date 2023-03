Stadtmuseum Michelstadt vorerst nur samstags geöffnet

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 09.03.2023 - 16:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das neue Stadtmuseum von Michelstadt hat nach Ende der Winterpause nur an Samstagen nachmittags geöffnet.

Eingeschränkt: Das kurz vor Weihnachten fertiggestellte Stadtmuseum von Michelstadt hat nach einer Winterpause wieder geöffnet. Vorerst gelten einer Meldung aus dem Rathaus zufolge verkürzte Öffnungszeiten, die sich auf samstags von 13 bis 17 Uhr beschränken. Die neue Dauerausstellung des Museums informiert über die Geschichte Michelstadts von den Anfängen im Frühmittelalter bis in die Gegenwart. Das untere Geschoss zeigt einen einleitenden Film zur Stadtgeschichte und ausgewählte Exponate aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Ein separater Bereich widmet sich dem fränkischen Gelehrten Einhard und der von ihm im Jahr 827 fertiggestellten Basilika in Steinbach. Das erste Geschoss befasst sich mit dem Leben und Wirken von vier eng mit Michelstadt verbundenen Persönlichkeiten: dem aus Michelstadt stammenden Theologen und Domherrn in Speyer Nicolaus Matz (1443-1513), dem jüdischen Gelehrten und Wunderrabbi Seckel Löb Wormser (1768-1847) und dem bekannten Grafiker und Buchillustrator Fritz Kredel (1900-1973) sowie der in Michelstadt tätigen Künstlerin Eun Nim Ro (1946-2022).

Das zweite Geschoss behandelt die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt und Region. Im Mittelpunkt stehen wichtige Rohstoffe und Wirtschaftszweige, die Lebensverhältnisse der Menschen und wichtige gesellschaftliche Entwicklungen ab dem 16. Jahrhundert. Andreas Sattler, der das Museum seit Februar leitet, hat die Einschränkungen mit Personalmangel, einem fehlenden Betriebskonzept und dem ausbleibenden museumspädagogischen Programm begründet. Der Einlass wird vorläufig von Mitgliedern des Vereins Modelleisenbahnfreunde betreut, die im Dachgeschoss eine Ausstellung unterhalten. Das Stadtmuseum befindet sich im Kellereihof in der Altstadt.

Engagiert: Die Stadt Michelstadt beteiligt sich am Samstag, 25. März, an der weltweiten Aktion der Umweltschutzorganisation WWF für mehr Klimaschutz. Zur Earth Hour werden um 20.30 Uhr für eine Stunde alle Lichter ausgeschaltet. Begleitend hat das Kulturamt zusammen mit Ulla Kloß von der AG Nachthimmel des Naturschutzbunds Odenwald ein Programm zusammengestellt. Dieses startet am Freitag, 24., um 19 Uhr im Stadtmuseum mit einem Vortrag von Christian Roßberg von der Volkssternwarte Darmstadt und dem Hessischen Netzwerk gegen Lichtverschmutzung über die Auswirkungen von Lichtverschmutzung und wie sie sich vermeiden lässt.

Am Samstag, 25., leitet Bernhard Christ eine Führung entlang des Planeten- und Erdzeitalterwegs. Diese beginnt um 15 Uhr an der Wetterstation in Vielbrunn. Zur Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung in der Gästeinformation erforderlich. Am Samstagabend begibt sich ab 19 Uhr die evangelische Stadtkirchengemeinde Michelstadt auf eine musikalische und literarische Reise durch die Nacht. Wie klingt Dunkelheit, wie Sternenlicht, wie die Harmonie der Planeten und fühlt man in der Nacht die Ewigkeit? Im Anschluss ist bis zur Earth Hour die Klanginstallation »Weltharmonik« in der Kirche zu hören.

Modernisiert: Von kommendem Montag, 13. März, an beginnen im Ortskern von Höchst die Baumaßnahmen zur Umgestaltung der Kreuzung am Montmelianer Platz zu einem Kreisverkehr sowie die grundhafte Sanierung der Aschaffenburger Straße (Kreisstraße K 212). Nach Angaben von Hessen Mobil werden die Umbauten nicht vor Mitte 2024 beendet sein. Das Projekt ist in acht Einzelmaßnahmen unterteilt und beginnt mit dem Abschnitt der Aschaffenburger Straße zwischen Industriestraße und Montmelianer Platz. Diese Arbeiten sollen bis Jahresende beendet sein und erfolgen unter Vollsperrung. Während der Bauarbeiten wird eine beschilderte Umleitung für den Durchgangsverkehr über die K 212 und die Bundesstraße 426 bei Sandbach eingerichtet. An der Einmündung wird für die Dauer der Bauarbeiten eine provisorische Ampelanlage errichtet. Ab Januar 2024 ist der Umbau des Montmelianer Platzes in einen Kreisverkehrsplatz vorgesehen, was den Ausbau der Groß-Umstädter Straße, Wilhelminenstraße und Erbacher Straße einbezieht. Die Baukosten der gesamten Maßnahme betragen rund 4,1 Millionen Euro. Der Odenwaldkreis als Straßenbaulastträger der K 212 trägt einen Kostenanteil in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Die Gemeinde Höchst ist mit Kosten von rund 1,7 Millionen Euro an den Baukosten der Maßnahme beteiligt.

Die Sanierungsarbeiten haben zeitweise auch größere Auswirkungen auf den lokalen Busverkehr der Unterzent. Im ersten Bauabschnitt können die Haltestellen »Altes Rathaus«, »Aschaffenburger Straße«, »Himmelsleiter« in Höchst, sowie die Sandbacher Stopps »Fa. Pirelli«, »Grundschule« und »Tiergarten« von den Linien 20, 21, 23 und 30 nicht bedient werden. In Höhe der Firma Heist wird in der Erbacher Straße in Sandbach ein Ersatzhalt für die Dauer der Baumaßnahmen eingerichtet. Einzig die Haltestelle »Himmelsleiter« wird von den Bussen des Schülerverkehrs weiterhin bedient.

Ebenfalls am 13. März beginnen am Höchster Bahnhof Gleisarbeiten der Deutschen Bahn, die voraussichtlich bis 1. Mai andauern sollen. Die Vor- und Nacharbeiten werden jeweils nachts erledigt. Die Hauptarbeiten vom 1. bis 17. April erfolgen rund um die Uhr. In diesem Zeitraum verkehren zwischen Höchst und Wiebelsbach keine Züge, es wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Manfred Giebenhain