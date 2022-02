Stadt Obernburg muss Stützmauer sanieren

Kurios: Doch kein Privateigentum

Derzeit erneuert der städtische Bauhof die Stützmauer in der Bergstraße in Obernburg. Derzeit erneuert der städtische Bauhof die Stützmauer in der Bergstraße in Obernburg.

Dass die Mauer baufällig und einsturzgefährdet ist, war offensichtlich nicht zu übersehen. Entsprechend habe die Stadt den Bewohner des dazugehörigen Hauses informiert, dass er die Mauer sanieren soll, um ein Einstürzen zu verhindern.

Doch der vermeintliche Eigentümer machte die Stadt darauf aufmerksam, dass die Mauer nicht auf seinem Grundstücke stehe, sondern auf öffentlichem Grund, berichtet Bürgermeister Fieger auf Nachfrage der Redaktion. Der Rathauschef spricht von einer »Besonderheit« und muss einräumen: Tatsächlich ist die Stadt Eigentümerin. Und somit in der Pflicht dafür zu sorgen, dass kein größerer Schaden entsteht.

Spezialbagger im Einsatz

Der Bauhof rückt in diesen Tagen mit schwerem Gerät an. Es handelt sich um einen 30-Tonnen-Bagger mit vier Tonnen Hubleistung, sagt Carl Pioch von der Firma Michel-Bau. Die Klingenberger Firma vermietet an die Stadt besondere Werkzeuge und Fahrzeuge für Spezialeinsätze. Das Besondere an dem Bagger: die Gummiketten, die bei solch schwerem Gerät normalerweise nicht üblich seien, die aber deutlich schonender seien für den Boden.

Carl Pioch und seine Firma haben zwar mit dem Bauprojekt nicht direkt etwas zu tun, doch der Geschäftsführer wollte die Baustelle auch einmal persönlich in Augenschein nehmen.

Die nächste Herausforderung zeichnet sich schon ab: Was passiert mit der Treppe (im Bild rechts), deren Zustand ebenfalls nicht mehr der beste sein soll. Auch sie steht auf städtischem Grund.

