Stadt Miltenberg will neue, größere Musikschule

Hintergrund: Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM)

Der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen ist der Fachverband der gemeinnützigen Träger von Sing- und Musikschulen in Bayern. Zwei Drittel der bayerischen Musikschulen sind unmittelbar kommunal getragen, sind also öffentliche Bildungseinrichtungen der jeweiligen Gemeinde, des Marktes, der Stadt, der Verwaltungsgemeinschaft, des Landkreises oder des kommunalen Zweckverbandes. Ein Drittel der Musikschulen wird in einer anderen Rechtsform geführt, meist in der eines gemeinnützig anerkannten eingetragenen Vereins mit kommunale Mitfinanzierung. Der Unterricht an den Musikschulen folgt bayernweit einem musikpädagogisch wohlüberlegten und sinnvoll strukturierten Ausbildungskonzept. Das ist entweder ein kommunaler Träger(Gemeinde, Markt, Stadt, Landkreis, Zweckverband, Verwaltungsgemeinschaft) oder ein als gemeinnützig anerkannter privatrechtlicher Träger, in der Regel ein eingetragener Verein, mit politischer und finanziell kommunaler Absicherung. Weitere Voraussetzungen sind: den fachlichen Aufbau und fordern den kontinuierlichen Unterricht in den Bereichen:musikalische Früherziehung, Instrumentalunterricht aus jedem der Bereiche Streich- und Zupfinstrumente, Blas- undSchlaginstrumente, Tasteninstrumente sowie Ensemblefächer. Außerdem die Beschäftigung von ausreichend qualifizierten musikpädagogischen Fachkräften, in der Regel Diplom-Musiklehrer.

kü