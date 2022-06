Stadt Miltenberg stürzt tief ins Finanzloch

Verwirklichung dringender Bauprojekte gefährdet

Miltenberg 30.06.2022 - 16:46 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Symbolbild: Miltenberg

Entsprechend schlecht war die Stimmung im Stadtrat. Noch nie musste sich ein Miltenberger Kämmerer so unverhohlene Kritik anhören wie Eva-Maria Stiller an diesem Abend im Alten Rathaus. Nicht nur wegen der schlechten Zahlen, sondern zumindest von Sabine Balleier (SPD) auch für deren Aufbereitung und Darstellung und von Cornelius Faust (Liberale) für die späte Vorlage. Die Stellungnahmen der Fraktionen ließen sogar kurzzeitig den Verdacht aufkommen, dass der Entwurf gänzlich durchfallen könnte. Am Ende verweigerten aber doch nur Sabine Balleier, Klaus Wolf (Liberale), Rainer Rybakiewicz (Bürgerliste) und Frank Küster (Grüne) die Zustimmung.

Die Mehrheit der Räte würdigte die Anstrengungen Stillers, einen »genehmigungsfähigen Haushalt« aufzustellen. Um dieses Minimalziel kommunaler Finanzplanung war hart gerungen worden. Zweimal musste sich der Hauptverwaltungsausschuss zu Vorberatungen treffen. Verzicht und Einsparungen, aber auch Steuer- und Gebührenerhöhungen standen im Mittelpunkt dieser Gespräche. Deshalb gab es von Peter Huhn (CSU) und Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne) auch Lob und Dank an die Stadtkämmerin.

Laufende Projekte können fertiggestellt werden

Immerhin ist der Investitionsetat im laufenden Jahr noch einmal 10,6 Millionen Euro schwer. Damit können die laufenden Projekte fertiggestellt beziehungsweise finanziell abgeschlossen werden. Die lange Liste der dringlichen Vorhaben - zuvorderst die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule - liegt dagegen auf Eis. Aus der Haushaltsrede von Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) wurde deutlich, dass die plötzlich aufgeploppten Überlegungen für einen Neubau am Schönbornring vor allem finanzielle Gründe haben: »Die Umsetzung so wie es geplant war, hätte den Kostenrahmen der Stadt gesprengt«,

In diesem Jahr hat die Stadt dank Rücklagen noch die Mittel um ihre Vorhaben zu finanzieren, doch schon im laufenden Haushalt übersteigen die laufenden Ausgaben die Einnahmen. Der Verwaltungshaushalt weist ein Minus von 1,1 Millionen Euro auf. Das heißt, es wird kein Geld mehr für künftige Investitionen erwirtschaftet. Die Stadt muss ihre Reserven plündern, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Das heißt, die Kämmerin muss auf Erspartes zurückgreifen, um den Betrieb von Schule und Kindergärten oder auch die Löhne und Gehälter der städtischen Mitarbeiter zu bezahlen.

Und der Blick auf die nächsten Jahre zeigt: Das ist kein einmaliger Ausrutscher. Auch in den kommenden drei Jahren rechnet Stiller mit Defiziten. Die fallen mit 340.000 Euro in 2023, 122.000 Euro in 2024 und 215.000 Euro in 2025 allerdings deutlich niedriger aus. Aus der allgemeinen Rücklage können aber nicht mehr gedeckt werden, denn die wird in diesem Jahr bis auf die gesetzliche Mindestrücklage aufgelöst.

Strukturveränderungen geplant

In seiner Haushaltsrede kündigte Bürgermeister Bernd Kahlert daher an, grundsätzliche Strukturveränderungen am Haushalt vornehmen zu wollen. Ziele seien eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmesituation und Einsparungen bei den laufenden Kosten: »Maßvoll statt maßlos, Wirkung statt Volumen, Umverteilen statt draufsatteln«, gab Kahlert als Marschrichtung vor.

Konkreter wurde er hier allerdings nicht. Seinem Hinweis auf das jährliche Defizit der städtischen Museen nahm er mit der Versicherung, er wolle die Museen »selbstverständlich nicht schließen« gleich wieder ein wenig der enthaltenen Sprengkraft.

Der Fingerzeig ist jedoch klar. Zur Rolle von Miltenberg als Kreisstadt und Mittelzentrum gehören Einrichtungen wie Musik- und Volkshochschule oder die Museen, die nicht kostendeckend betrieben werden können. Hier könnten durchaus Einschnitte anstehen.

Und was die Grundschule betrifft, zeigt der Blick in die Finanzplanung, dass der von Kahlert gewählte Begriff »Ruhepause« eine sehr freundliche Formulierung ist: In diesem und im nächsten Jahr sind für Baumaßnahmen jeweils kein einziger Euro eingeplant, 2024 und 2025 die eher symbolischen Beträge 100.000 und 200.000 Euro.

Heißt: Kein Kind, das die Grundschule gerade besucht, wird noch dort Schüler sein, wenn mit Sanierung oder auch Neubau begonnen wird.

GEORG KÜMMEL