Stadt Amorbach erinnert an Verdienste von Malerin

Fensterausstellungen zur Arbeit von Maria Kreuzer

In den großen Fenstern der Schülergalerie Abteigasse 1 werden die Bilder Maria Kreuzers publikumsfreundlich für die Betrachter präsentiert. Mit großformatigen Bildern aus dem Nachlass Maria Kreuzers und mit einem großen Porträtfoto erinnert Cornelia König-Becker im Haus Marktplatz 10 an die Malerin und Galeristin. 2014 würdigte Bürgermeister Peter Schmitt die Galeristin und Malerin Maria Kreuzer bei der letzten Ausstellung nach fast 40 Jahren in der Galerie und kaufte ihr großformatiges Bild für die Stadt an.

Kreuzer habe durch ihr Lebenswerk ihre Heimatstadt in ein besonderes künstlerisches Licht gerückt und zur Hochburg moderner Kunst gemacht, so Schmitt. Die Stadt Amorbach ihr viel zu verdanken. »Ihr Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke bei allen, die ihr nahestanden oder viel mit ihr zu tun hatten«, sagt der Bürgermeister. 1998 hatte die Galeristin den Kulturpreis der Stadt Amorbach erhalten.

Nie vergessen

Zwei von denen, die ihre Malerei kennen und schätzen, sind Josef Speth und die Galeristin sowie engagierte Kunstkennerin Cornelia König-Becker. Speth ist selbst Künstler und vor allem Kunsterzieher mit ansteckender Begeisterung für Mädchen und Jungen. Beide werden Kreuzers vier Jahrzehnte andauernde Arbeit als renommierte Galeristin nie vergessen. Speth und König-Becker haben nach Rücksprache mit der Stadt die Aufgabe übernommen, als Würdigung dieser Lebensleistung eine postume Ausstellung aus dem Nachlass Kreuzers zu organisieren - in den Tagen und Wochen, in denen sie 80 Jahre alt geworden wäre.

Vier Jahrzehnte Galeriearbeit

Beide erkannten schnell, dass der noch vorhandene Nachlass an Bildern eine traditionelle Ausstellung - zum Beispiel im alten Rathaus Amorbach - nicht sinnvoll erscheinen ließ. König-Becker ist die ideale Nachlassverwalterin der Werke ihres Vaters, des bekannten und erfolgreichen Bildhauers Hans König. Sie hat sich danach gerichtet, was ihrer Ansicht nach auch Maria Kreuzer gewollt hätte. Dabei kam ihr ihre Kenntnis von deren Kunstauffassung und Qualitätsmaßstäben in vier Jahrzehnten Galeriearbeit zugute: »Maria hatte ja zwei Seiten, auch als Malerin. Eine farbenfrohe, heitere und eine düstere. Dann hat sie sich mit ihrer Malerei gequält und immer wieder übermalt.«

Als Galeristin habe sie einen ungewöhnlich entschiedenen und guten Geschmack gehabt. Sie habe sofort gespürt und gesehen, ob etwas Qualität hat. »Sie hat die kleine Stadt Amorbach viele Jahre lang mit ausgesprochen guten Kunstausstellungen beschenkt«, sagt König-Becker.

Kritische Augen

Wer sich in diesen Tagen auf die Spuren von Kreuzer machen will, hat dazu reichlich Gelegenheit. Cornelia Becker-König hat mit Josef Speth die Bilder aus dem Nachlass ausgewählt, von denen sie überzeugt ist, dass sie auch vor den (selbst-)kritischen Augen Kreuzers bestanden hätten.

Die ausgewählten Werke sind in ästhetisch-überzeugender Präsentation in den Fenstern von zwei Häusern zu sehen. In denen der »Galerie Abteigasse 1«, die König-Becker seit der Eröffnung ihrer neuen »Galerie am Tor« in Miltenberg den Amorbacher Kindern und Jugendlichen als »Schülergalerie« zu Verfügung stellt. Außerdem sind sie zusammen mit einem großen Porträt der Kulturpreisträgerin in den vier Fenstern des Hauses am Marktplatz 10 ausgestellt. Sehr zentrale Plätze also im Barockstädtchen.

Bild für Rathaus gekauft

Das dürfte im Sinn der verstorbenen Malerin und Galeristin sein, ebenso wie im Interesse der Stadt. Schließlich hatte der Bürgermeister bei der letzten Ausstellung Kreuzers in ihrer Galerie im Jahr 2014 nicht nur eines ihrer Bilder für das Rathaus gekauft, sondern auch gesagt: »Sie haben mit ihren Ausstellungen und ihrem hohen Kunstverstand Kunst für die Menschen sichtbar gemacht.«

Genau das geschieht in den kommenden Wochen mit den Nachlassbildern. Kreuzer hätte sich sicher gefreut, dass ihre Werke der informellen Malerei, der sie sich zeit ihres Lebens verschrieben hatte, noch einmal zu sehen sind. Wenn es die Pandemie zulässt, dürfte es auch noch einen offiziellen Empfang mit einer Würdigung geben.

Weitere Infos: https://atelier-maria-kreuzer-informelle-malerei.de/

