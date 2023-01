Stabwechsel am Amtsgericht Obernburg

Matthias Wienand als Nachfolger von Sabine Lange eingeführt

Obernburg 26.01.2023 - 21:53 Uhr < 1 Min.

Die Festrede hielt der Vizepräsident des Oberlandesgerichts Bamberg, Andreas Zwerger. Auch der Präsident des Oberlandesgerichts, Lothar Schmitt, hatte seinen Besuch in Obernburg angekündigt, um mit Wienand über dessen erste Erfahrungen im neuen Amt zu reden, war aber durch eine unfallbedingte Vollsperrung der Autobahn bei Würzburg gestoppt worden.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus zeigte sich Zwerger überzeugt, dass das bayerische Justizministerium mit der Ernennung Wienands eine gute Wahl getroffen hat. Als Nachfolger seiner erfolgreichen Vorgängerin Sabine Lange stehe der 45-Jährige für eine konstant professionelle und emphatische Leitung des Amtsgerichts Miltenberg.

Zuletzt war Wienand als Vorsitzender Richter am Landgericht Aschaffenburg in einer Zivilkammer tätig. In Obernburg hat er jetzt auch wieder Strafsachen übernommen, was für ihn eine Rückkehr zum Beginn seiner Laufbahn am Amtsgericht Gemünden bedeutet.

Als aktuelle organisatorische Herausforderung nennt Wienand die Einführung der elektronischen Akte in diesem Jahr. Der werde für die insgesamt 70 Mitarbeiter des Amtsgerichts Obernburg ein Einschnitt, er sehe darin aber auch die Chance, mit veränderten Abläufen dem Motto »Justiz ist für die Menschen da« durch leichtere Erreichbarkeit und schnellere Verfahren gerecht zu werden.

In der Frage nach der Zukunft der Zweigstelle Miltenberg, verwies der Vizepräsident des Oberlandesgerichts Zwerger auf die Grundsatzentscheidung des Justizministeriums von 2004 zur Schließung aller Amtsgerichts-Zweigstellen. Auch durch den hohe Sanierungsbedarf in beiden Gebäuden und den organisatorischen und personellen Mehraufwand bleibe die Zusammenlegung am Sitz der Hauptstelle ein Ziel der Justizverwaltung, sagte Zwerger, ohne einen konkreten Termin zu nennen.

