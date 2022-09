Staatssekretärin Gisela Schlett zu Gast im Biomassezentrum in Buchen

Biomassezentrum-Betriebsleiter Christian Gramlich erläutert Staatssekretärin Gisela Splett (rechts) und Martin Kneisel vom Umweltministerium den Produktionsprozess. Dahinter stehen AWN-Geschäftsführer Mathias Ginter und Technischer Betriebsleiter Harald Schäfer. Foto: Martin Bernhard

Umwelt: Staatssekretärin Gisela Splett und Referatsleiter Martin Kneisel von der Landesregierung haben am Mittwoch der AWN einen Besuch abgestattet. AWN-Geschäftsführer Mathias Ginter informierte darüber, dass das Biomasse-Heizkraftwerk in Buchen den Jahresbedarf an Strom von 50.000 Personen decken könne. Außerdem betreibe die AWN mehrere Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie ein Wärmenetz in Merchingen. Auch in China sei die AWN beratend bei Projekten tätig. "Die Pflanzenkohle-Anlage im Biomassezentrum läuft sehr gut", stellte Ginter fest. Man erzeuge hochwertige Produkte, darunter die Schwarzerde "Terra Preta", die sich sehr gut zum Düngen eigne. Dieses Substrat könne man auch für das Pflanzen von Bäumen in Innenstädten einsetzen. Die Zukunft von Biomassezentren liegt nach den Worten von Ginter in sogenannten "Bio-Raffinerien". In diesen könnten unter anderem ätherische Öle, Holzkohle und Wasserstoff entstehen.

Soziales: Die Stadt Buchen verfügt seit Dienstag über einen "Platz der Kinderrechte". Dieser befindet sich an der Unterstellmöglichkeit auf der "Alla hopp"-Anlage. Darauf weist ein Schild hin, das Vertreter des Kinderschutzbundes Neckar-Odenwald-Kreis gestiftet haben. Nach den Worten von Buchens Bürgermeister Roland Burger arbeite die Stadt derzeit an dem Projekt "Digitales Kinderrathaus", das vom Ministerium für ländlichen Raum mit 20.000 Euro gefördert worden sei. In diesem Rahmen drehe man Erklärfilme, mit denen Kindern die Funktionsweise einer Kommune verständlich gemacht werden sollen. Inzwischen interessiere sich auch der Gemeindetag für dieses Projekt. Außerdem plane die Stadt ein Jugendforum mit dem Ziel, eine Jugendvertretung zu gründen. An diesem Entstehungsprozess seien Kinder und Jugendliche aus der Stadt beteiligt. "Die heutige Aktion rundet das Engagement der Stadt Buchen für Kinder und Jugendliche ab", stellte Burger fest. Der Ort für das Schild sei gut gewählt. Denn hier würden sich junge Menschen und Familien treffen.

Kommunales: Bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des "Interkommunalen Gewerbeparks Odenwald" (IGO) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber und Buchens Bürgermeister Roland Burger. Denn die Stadt Buchen will ein eigenes Gewerbegebiet nördlich vom IGO ausweisen. Die beiden Bürgermeister aus Limbach und Mudau, deren Gemeinden mit Buchen einen Zweckverband bilden, waren davon ausgegangen, dass diese Fläche für die Erweiterung des IGO vorgesehen sei. "Ich bin enttäuscht über den Weg, den die Stadt Buchen geht", sagte Weber. Er hätte sich mehr Kommunikation gewünscht. "Die Kommunikation ist immer ein Problem, wenn unterschiedliche Meinungen vorhanden sind", entgegnete Burger. Er bestätigte, dass man zunächst erwogen habe, die IGO-Fläche in Richtung Stadt zu erweitern. "Die Stadt Buchen hat anders entschieden", sagte er. "Wir machen nichts Anderes als Mudau und Limbach, die auch eigene Flächen entwickelt haben."

