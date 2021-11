Staatsschutz ermittelt gegen Bezirkstagspräsident Dotzel aus Wörth

CSU-Politiker will sich nicht äußern

Der Staatsschutz ermittelt gegen den unterfränkischen Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel (CSU).

Das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bestätigten die Ermittlungen auf Anfrage unseres Medienhauses.

Darum ermittelt der Staatsschutz

In dem Verfahren geht es um Beleidigung nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches (siehe »Hintergrund«), erklärt Marco Schmitt, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der von Dotzels Äußerung Betroffene (zum Artikel aus dem September) habe Anzeige erstattet und einen Strafantrag gestellt. Von selbst wäre die Behörde nicht tätig geworden. Bei Beleidigung handelt es sich um ein sogenanntes Antragsdelikt. Stellt der Geschädigte keinen Antrag, dürfen die Ermittlungsbehörden nicht tätig werden. Daher ermittele das für Straftaten mit politischem Hintergrund zuständige Fachdezernat 5 der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Diese Abteilung ist ebenfalls für Staatsschutz-Angelegenheiten zuständig. Die Ermittlungen sind Schmitt zufolge noch nicht abgeschlossen.

Der Betroffene ist Sebastian Guzy. Er ist CSU-Mitglied und wie Dotzel aus Wörth. Guzy ist enttäuscht, wie alles gelaufen ist. Er will den Ausgang der Ermittlungen abwarten, sagt er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Dann werde er entscheiden, ob er weiterhin CSU-Mitglied bleibe. Er sei enttäuscht von Dotzel und die auf ihn gemünzte Äußerung, aber auch vom Kreisvorsitzenden Michael Schwing.

Von dem hätte er sich eine Entschuldigung gewünscht, ein klärendes Gespräch nach der Delegiertensitzung mit Vorstandswahl. Denn Schwing hatte Guzy gebeten, als Digitalbeauftragter bei der Vorstandswahl anzutreten. Noch während der Sitzung und des Wahlgeschehens ist in der Whatsapp-Gruppe des CSU-Ortsverbands Wörths eine Debatte entbrannt, ob Guzy der richtige Mann für den Posten sei. In dem Zusammenhang hatte Dotzel in die Gruppe geschrieben: »Michael Schwing hat sich für die Wahl von Sebastian Guzy zum Digitalbeauftragten stark gemacht. Er sei einer von wenigen, die bereit seien, so eine zeitraubende Aufgabe anzunehmen. Sie werden feststellen, welche rechte Laus sie sich da ins Nest geholt haben. Unsere Zustimmung hat er nicht bekommen. Liebe Grüße, Erwin«

Keinen Kontakt mehr gehabt

Dotzel sagt auf Nachfrage der Redaktion, er wisse nichts von Ermittlungen und er werde dazu auch nichts sagen. Mit Guzy habe er seitdem keinen Kontakt mehr gehabt.

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Dotzel direkt nach Guzys Rücktritt, er habe inhaltlich nichts zurückzunehmen, lediglich die Formulierung »rechte Laus«. »Rechte Gesinnung« wäre die bessere Formulierung gewesen. Genau diese Formulierung ist es nun jedoch, die als Beleidigung mit politischem Hintergrund in Frage kommt. Wie die Staatsanwaltschaft damit umgeht, wird sich zeigen, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Von einer Einstellung des Verfahrens über eine außergerichtliche Einigung bis hin zu einer Geldstrafe ist alles denkbar.

Auch in CSU-Kreisen wird der Fall thematisiert. Ein CSU-Mitglied schreibt auf Facebook: »Wenn das so weiter geht, beschäftigt die CSU Miltenberg bald eine ganze Abteilung des Staatsschutzes alleine und er kann im Kreis MIL eine eigene Abteilung aufmachen.« Der Post spielt neben diesem Fall auf die Ermittlungen gegen einen Corona-Verharmloser in den Reihen des CSU-Kreisverbandes an.

Kreisvorsitzender Schwing zeigte sich verwundert, dass in dem Fall ermittelt werde. Er verwies darauf, dass die Aussage aus einer privaten Gruppe stamme. »In geschützten Räumen äußert man sich anders als in der Öffentlichkeit.« Wegen des laufenden Verfahrens wolle er nicht mehr sagen.

Hintergrund: §185 Beleidigung des Strafgesetzbuches Im §185 Beleidigung des Strafgesetzbuches heißt es: "Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung öffentlich, in einer Versammlung, durch Verbreiten eines Inhalts oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." (ves)