Miltenberger Jugendhaus St. Kilian bis auf Weiteres gerettet

Diözese Würzburg sendet starke Signale zur Fortführung

Miltenberg 08.12.2021

Sofern sich ein Investor findet, soll das Jugendhaus St Kilian auch in Zukunft von der Diözese Würzburg betrieben werden.

Für die Diözese Würzburg wird es immer schwieriger, genug Geld zusammenzukriegen, um kirchliche Dienste, Personal und Immobilien im Bistum zu finanzieren. Für 2021, so eine Prognose von vor genau einem Jahr, wird mit einem Minus von rund elf Millionen Euro gerechnet. Umso dankbarer ist Lukas Hartmann für das starke Signal der Diözese, das Jugendhaus St. Kilian auch künftig betreiben zu wollen. Unterfüttert wurde dieses Signal damit, dass Stellen neu besetzt werden konnten: »Wir haben eine neue Küchenleitung und einen neuen Hausmeister.« Nun ist nur noch die Stelle der Verwaltungsleitung vakant. Das soll aus Kostengründen auch erst einmal so bleiben.

Zieht Lukas Hartmann die Bilanz des nun zu Ende gehenden Jahres, fällt sein Fazit »ziemlich durchwachsen« aus. »Dass unsere Arbeitsplätze erst mal gesichert sind, hat viel Last von uns genommen«, sagte er. Wobei nach wie vor die Frage offen bleibt: Was passiert, wenn am Ende kein Investor gefunden wird? Große Sorgen bereiten die Übernachtungszahlen. Die sind 2021 noch viel stärker eingebrochen als befürchtet: »Die Corona-Situation hat uns extrem gebeutelt.« Durch neueste staatliche Anordnungen, wonach auch bei Kindern die 2G-Regelung gilt, gingen nun wichtige Kurse bis Weihnachten verloren: »Das macht uns traurig und wütend.«

Gerade Schulen ist das Angebot des Jugendhauses sehr willkommen. Zwischen 40 und 50 Prozent der Übernachtungsgäste sind Schülerinnen und Schüler. »Das ist unser Kerngeschäft«, sagt Lukas Hartmann. In St. Kilian finden beispielsweise politische Seminare statt, in denen Teenager befähigt werden, mündige und mitdenkende Bürger zu werden. Das Jugendhaus wird außerdem zur Kommunion- und Firmvorbereitung sowie für Jugendfreizeiten genutzt. Knapp fünf Monate lang war es laut Lukas Hartmann heuer möglich, entsprechende Angebote zu organisieren: »Die Kinder und Jugendlichen haben sich auch super an das Hygienekonzept gehalten.«

Die Corona-Regeln, bedauert der Chef des Jugendhauses, sind leider nicht immer nachvollziehbar. »In Schulen zum Beispiel darf Nachhilfeunterricht stattfinden, in einem Jugendhaus allerdings nicht, obwohl es sich inhaltlich um haargenau das Gleiche handelt«, führt er als ein Beispiel an. St. Kilian hatte sich sehr stark darum bemüht, ein Hygienekonzept zu erstellen, das dem Ernst der Lage Rechnung trägt: »Doch jetzt macht der Staat schon wieder eine Vollbremsung.« Nach Lukas Hartmanns Beobachtung leiden Kinder und Jugendliche sehr darunter. Viele vermissten zum Beispiel das »Freizeit-Feeling«: »Wieder sind sie es, die die Quittung zahlen müssen.«

In einer Zeit, in der sich Ressourcen immer weiter verknappen, wird Umweltschutz im Jugendhaus großgeschrieben. Hier gehen die Aktivitäten ungebrochen voran. St. Kilian hatte vor vier Jahren das Umweltmanagementsystem EMAS eingeführt: »Im Herbst steht eine Rezertifizierung an, die wir nun vorbereiten.« Außerdem wird gerade intensiv darüber nachgedacht, was man mit gekochten Essensresten tun könnte. Denn die sollen in Zukunft nicht mehr einfach im Müll landen. In größeren Städten gibt es Foodsharing-Initiativen, durch die Essen abgeholt und verteilt wird. Lukas Hartmann hofft, dass es auch für Miltenberg gelingt, eine solche Initiative zu gründen.

Alles in allem forderte die Corona-Krise dem Team viel Durchhaltevermögen ab: »Emotional haben wir eine Achterbahnfahrt hinter uns.« Zum einen wurden im nun zu Ende gehenden Jahr mit großer Motivation immer wieder neue Lösungswege gesucht. »Dann gab es wieder Frust, Enttäuschung und große Verwunderung darüber, wie welche Entscheidungen getroffen werden«, so der Tagungshausleiter. Beim ihm selbst habe es Momente gegeben, gibt Lukas Hartmann zu, in denen er sich gefragt habe, ob er nach wie vor am richtigen Platz sei. Im Sommer habe sich dann das Blatt gewendet: »Ich fühle mich hier im Haus sehr wohl und möchte auf jeden Fall weiterarbeiten.«

Kraft gab Lukas Hartmann unlängst ein schöner Jugendgottesdienst, der im Haus stattfand. Außerdem bemühte sich das 30-köpfige Team in den schweren Monaten dieses Jahres, immer wieder Momente zu finden, wo man auch mal zusammen lachen konnte. »Es ist wichtig, dass der Humor nicht ganz verloren geht, auch wenn er manchmal etwas schwarz gefärbt ist«, sagt Lukas Hartmann. Gerade die Fähigkeit, gemeinsam zu lachen, schweiße zusammen.

In St. Kilian ist auch ein Ehrenamtlicher aktiv, der die Ideen des Hauses stark mitträgt. Auch so etwas macht Mut. Michael, wie der junger Mann heißt, nimmt sich gerade der Idee des Foodsharings an. Auf ihn geht auch die Geschenkbox vor dem Eingang des Jugendhauses zurück. Lukas Hartmann ist gerade auf der Suche nach weiteren jungen Erwachsenen, die sich gegen eine Aufwandsentschädigung ehrenamtlich im Jugendhaus engagieren möchten: »Wir suchen fünf bis zehn neue Teamerinnen und Teamer für die pädagogische Arbeit mit den Schulklassen.« Durch die Bildungsreferentin des Hauses werden sie in ihre Arbeit eingeführt: »Ein Einstieg ist jederzeit möglich.«

Pat Christ

Stichwort: Jugendhaus St. Kilian St. Kilian in Miltenberg ist seit 1983 ein Jugendbildungs- und Tagungshaus der Diözese Würzburg. Die Einrichtung wird von Schulklassen, Familiengruppen, Tagungsgästen, Wanderern und Radfahrern genutzt. 140 Betten stehen in drei Häusern zur Verfügung. Schulklassen werden Tage der Orientierung sowie Tage zur Stärkung der Klassengemeinschaft angeboten. Im Jugendhaus sind auch kirchliche Dienststellen für die Dekanate Miltenberg und Obernburg untergebracht, zum Beispiel die Ehe- und Familienberatung. pat