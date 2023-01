Sprachakrobat mit Hang zur Selbstironie

Kabarett: Nektarios Vlachopoulos mit seinem Programm »Das Problem sind die Leute« in der Kochsmühle

Obernburg 15.01.2023

Der Schalk sitzt ihm Nacken: Nektarios Vlachopoulos nimmt sich auch selbst auf die Schippe. Foto: Ruth Weitz

Eine Erkenntnis, bei er sich selbst nicht ausnahm und mit geballter Ironie seinen Hang zum Eigenlob beschrieb.

Der 38-jährige studierte Germanist hatte sein Vorhaben, ins Lehramt einzusteigen, über Bord geworfen und sich zunächst dem Poetry Slam gewidmet., so sein Bericht über die eigene, künstlerische Entwicklung. Der Erkenntnis, dass damit keine finanziellen Blumentöpfe zu gewinnen sind, folgte das Umschwenken auf die jetzt präsentierte Mischung aus literarischem und politischem Kabarett mit reichlich Gesellschaftskritik.

Die Pandemie ließ die monetären Blütenträume platzen. So wie für viele andere Künstler waren auch ihm rund zwei Jahre keine Auftritte mehr möglich. Den Besuchern der Poetry-Slam-Wettbewerbe und der Vorstellungen der Vor-Pandemie-Zeit im Obernburger Musentempel ist der spitzzüngige Texter noch gut in Erinnerung. Seine lyrische Ader pulsierte am Samstagabend wiederum stark. Einen Großteil seiner Beiträge las er vom Blatt: Geschichten vom »authentischen Menschlein« beim Bewerbungsgespräch in drei Akten, der von Maschinen beeinflussten Apokalypse bis hin zu einem Abstecher ins Raver-Milieu.

»Man weiß nie, wie schlau man eigentlich ist«, resümierte er, zeigte sich aber enttäuscht über sein eigenes Test-Ergebnis im Internet, das einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten ergab und seiner Meinung nach völlig daneben lag. Überhaupt sah Vlachopoulos sich als Stern am Himmel der Erdenbürger an, der sich von der Masse abhebt. der Kabarettist mit griechischem Migrationshintergrund hebt sich mit höchst intelligenten Texten vom Großteil der Comedians ab. Er verlangt allerdings seinem Publikum eine Menge ab, wenn es den anspruchsvoll formulierten Gedankengängen folgen will. In der Kochsmühle zeigte Vlachopoulos sich aus auch als Rapper, wobei die kritischen Texte im Vordergrund standen und das Publikum zuweilen als Soundgeber agierte und interaktiv ins Geschehen eingebunden war.

Mit seinen Selbstbeschreibung als »feinfühlige Charmeur« (Vorsicht: Ironie) und zeigte er sich in vielen Szenen als Humorist, parlierend mit witzigen Vergleichen. Es saß ihm der Schalk im Nacken, als er beispielsweise seine Internetrecherche übers Eierkochen beschrieb und die Kommentare dazu im Forum. Einer der Gründe, warum er nichts vom Internet und den sozialen Medien hält. Aussagen wie »Ich weiß es zwar auch nicht, aber probiere es aus«, seien vergleichbar mit einer Wegbeschreibung auf der Straße zum nächsten Supermarkt: »Ich weiß es nicht, aber wenn Sie einen finden, können Sie dort einkaufen«.

Zum Abschluss gab es warmen Applaus und eine Zugabe. Ein bisschen weniger Textablesen und etwas mehr freies Sprechen würden dem an sich unterhaltsamen Programm allerdings einen deutlichen Mehrwert geben.