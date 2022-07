Sporttag auf TV-Gelände am Mainufer

Turnverein: Vorführungen und Bewegungsangebote

Miltenberg 19.07.2022 - 10:02 Uhr 1 Min.

Nach mehr als zwei Jahren mit großen Einschränkungen im Sport- und Veranstaltungsbetrieb will der TV sich und sein vielfältiges Angebot der Öffentlichkeit präsentieren.

Auf die Besucher warten Showvorführungen, Ausschnitte aus dem Trainingsprogramm zahlreicher Abteilungen sowie Bewegungs- und Mitmachangebote für alle Altersklassen. Schon ab 11 Uhr können die Kleinen und auch den Eltern auf einem Parcours der Kinderturnabteilungen aktiv werden. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es einen Mountainbikeparcours und die Volleyballabteilung sorgt dafür, dass Interessierte auf dem Beachvolleyballfeld immer Mitspieler finden.

Um 13 Uhr startet die Gymnastikabteilung den Vorführungsblock im Freien mit einem Warm-up, die Leistungsturnerinnen zeigen eine Minitrampolin-Show und fließendes Bodenturnen und die Aikido-Abteilung Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm mit Stock und Schwert.

Die windempfindlichen Ballsportarten Badminton und Tischtennis bieten ab 14.30 Uhr in der nur wenige Meter entfernten Churfrankenhalle allen Besuchern Gelegenheit, selbst einmal den Schläger in die Hand zu nehmen und beide Sportarten auszuprobieren. Gegen 15.30 Uhr präsentieren sich dort noch einmal die Leistungsturnerinnen mit weiteren Vorführungen am Schwebebalken und Stufenbarren.

Sportabzeichen-Angebot

In der Halle warten am Nachmittag während dieses zweiten Aktionsblocks auch Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Gekühlte Getränke und Speisen bietet der TV ganztags auf seinem Freigelände, wo der Sporttag auch ausklingt. Die Spiel- und Bewegungsangebote dort stehen den ganzen Tag über zur Verfügung. Bei Regenwetter werden auch die im Freien geplanten Vorführungen und Angebote so weit möglich in die Churfrankenhalle verlegt.

Ein zusätzliches Mitmachangebot gibt es bereits ab 10 Uhr im Leichtathletikstadion des Gymnasiums in Miltenberg-Nord. Bis 12 Uhr erwarten dort die Sportabzeichenprüfer alle, die erstmals oder vielleicht auch erneut diesen sportlichen Leistungstest für Jedermann absolvieren wollen.

kü