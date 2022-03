Sport und Vereine als Tankstellen für Glücksgefühle

Workshop zur Kampagne »Kinder stark machen« mit dem ehemaligen Spitzenathleten Harald Schmid in Niedernberg

Niedernberg 20.03.2022 - 12:20 Uhr 2 Min.

Kinder und Jugendliche, Trainer und Suchtmittel - ein Dreieck. "Trainer können alles schaffen!" resümiert Dr. Harald Schmid im Workshop am Samstag in Niedernberg. Trainer sind im Idealfall Vertrauenspersonen, Glückstankstellen und stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. Wer genug Glückstankstellen um sich hat, wird weniger wahrscheinlich auf Suchtmittel zurückgreifen.

Die Übung ist wichtig bei der Kampagne »Kinder stark machen« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, denn um Süchten vorzubeugen, ist es wichtig, ihre Ursachen und Entstehung zu verstehen. An diesem Samstag werden Trainer, Übungsleiter und andere Jugendbetreuer geschult.

Die Kette sei eigentlich ganz logisch, erklärt Schmid. Fühle sich jemand wohl, speichere er das Mittel, das dahin geführt hat. »Wo würdet ihr Sport einordnen«, fragt er die Teilnehmer.

Harald Schmid ist ein geübter Coach. Er holt jeden Teilnehmer locker und eloquent ab, bindet auch Sportübungen für Teambildung ein. Und warnt: Süchte seine nicht schwarz-weiß. Wer nach der Arbeit Joggen gehe, um den Kopf freizubekommen, nutze Sport als Genuss. Wer ohne Sport nicht mehr auskommt, befindet sich im Bereich Sucht.

Egal, ob es um Alkohol, Sport oder Essen gehe. »Wenn jemand nur positive Glücksgefühle in sich hat, Liebe, Selbstbewusstsein, Geborgenheit, wäre alles super« so Schmid. An die Glücksgefühle kommt man über Tankstellen: Freunde, Familie, Schule, Erlebnisse. Aber wenn das nicht geht? »Ein übergewichtiges Mädchen, das Schule schwänzt, keinen Rückhalt in der Familie hat? Wo soll sie tanken gehen«, fragt Schmid in die Gruppe? Der Weg in die Abhängigkeit sei kurz, Kinder würden viel schneller abhängig als Erwachsene.

Doch diese Spirale könne unterbrochen werden. Dazu vermittelt Schmid Muster: sich das Problem eingestehen, eine Vertrauensperson finden und darüber reden. Schon sei die Brücke in die Kinder- und Jugendarbeit geschlagen.

»Kinder wollen Spaß und Freunde« und hier geht es an die Vereine, die Jugendarbeit. Kindern ein gutes und vertrauensvolles Umfeld anzubieten ist wichtig. Die Niedernberger Handballtrainerin Danica Schwarzkopf hat sich schon gewundert, dass manche Kinder ihr viele Dinge über den Sport hinaus anvertrauen.

Nach dem Kurs ist ihr klar: »Wir sind so viel mehr als nur Trainer«. Auch sie ist eine Glückstankstelle. Wenn die Bedürfnisse der Kinder im Verein erfüllt werden, klappt der Sport ganz nebenbei. »Erlebnisse über Ergebnisse« resümiert Jessica Schwarzkopf zum Abschluss.

LISA RÜD

»Erfolg braucht das Zusammenspiel von Glück und Talent« Der promovierte Sportwissenschaftler Harald Schmid war international erfolgreicher Leichtathlet. Über 400 Meter Hürden holte er zahlreiche Titel und Medaillen, unter anderem bei Olympia 1976. Bereits seit 1995 ist er Botschafter für die Initiative »Kinder stark machen« und als Coach und Redner unterwegs. Sie haben früh mit dem Sport angefangen und waren extrem erfolgreich - wiewichtig sind die Trainer und Vereine für Kinder und Jugendliche und wie wichtig waren diese Bezugspersonen für Sie persönlich? Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte weniger direkt Trainer,eher Betreuer. Sie haben geliefert, was ich gebraucht habe, um gut zu werden.Wer Leistung bringen will, muss sich wohlfühlen, darum geht es. Sie engagieren sich bereits seit 1995 für das Projekt »Kinder stark machen«- wieso ist das Thema Suchtvorbeugung so ein Herzensthema für Sie? Es geht bei dem Projekt nicht allein um Suchtprävention, es geht um viel mehr: um die Förderung und die Entwicklung von Kindern. In dem wir die Stärke beim Kind fördern, fördern wir das ganze Kind. Rückblickend - was war das schönstes Erlebnis in ihrer langen Sportkarriere? Das Leben als Sportler. Ich hatte Glück, dass sich die Erfolge eingestellt haben. Natürlich gehört neben dem Glück auch Talent dazu, es funktioniert nur,wenn alles zusammenspielt. Es gibt nicht den einen Moment als Sportler, die eine Hürde, auf die ich zurückblicke. Ich freue mich über die ganzen Erlebnissein meinem langen Sportlerleben. Deshalb habe ich das auch so lange gemacht und blicke gerne auf die aktive Zeit zurück.