Sport- und Festtage beim SV Großwallstadt

Großwallstadt 23.06.2022 - 18:46 Uhr < 1 Min.

Am Sonntag steigt ab 13.30 Uhr ein Volleyball-Turnier für Freizeitmannschaften (zehn Teams), bei der es ebenfalls um die Ortsmeisterschaft geht. Am Freitagabend wird DJ Xilef aktuelle Hits auflegen, am Samstagabend tritt der Musiker Tom Abell auf, und am Sonntag spielt ab 10.30 Uhr der Musikverein Großwallstadt beim Frühschoppen. Festbetrieb ist an allen vier Tagen.

as