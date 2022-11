Spielplatz in Röllbach verschönern

Gemeinderat Röllbach in Kürze

Der Röllbacher Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen:

Schredderplatz: Bürgermeister Michael Schwing gab als Beschluss aus einer nicht-öffentlichen Sitzung bekannt, dass die Sanierungsarbeiten für die Zuwegung zum Schredderplatz zum Bruttopreis von 25.000 Euro an eine örtliche Firma vergeben worden seien. Inzwischen sei die Umsetzung der Maßnahme bereits erfolgt.

Ersatzpumpe für Tiefbrunnen: Schwing und der zweite Bürgermeister Christian Speth erläuterten, dass beim Tiefbrunnen Eins die Pumpe wieder instand gesetzt werden muss, ein Ersatzgerät sei auf dem Weg und die Maßnahme werde von Herstellerseite aus wohl in den Kulanzbereich fallen.

Neues aus der Allianz: Der Bürgermeister informierte über die Themen der 73. Lenkungsgruppensitzung der Allianz Spessartkraft, welche am 26.Oktober 2022 in der Pfarrscheune in Rothenbuch erfolgte. In der Veranstaltung sei es um die Medizinische Versorgung, Öffentlichkeitsarbeit, das Regionalbudget und die Förderung von Streuobstbäumen gegangen.

Erfolgreiche Großübung: Wie Schwing berichtete, habe es unlängst eine Großübung eines simulierten Erstfalles an einem Aussiedlerhof gegeben, an der die Freiwilligen Feuerwehren Röllbach, Mönchberg, Schmachtenberg und Großheubach sowie die Helfer vor Ort beteiligt gewesen seien. Der gemeinschaftliche Probeeinsatz sei gut und erfolgreich verlaufen. mab