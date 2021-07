Spielplatz am Main bei Bürgstadt wird attraktiver

Bürgstadt. Der Gemeinderat Bürgstadt befasste sich am Dienstag noch mit folgenden Themen.

Hilfe für Flutopfer: Zu Beginn der Sitzung legten die Räte eine Gedenkminute für die Opfer der Flutkatastrophe ein. Bürgermeister Thomas Grün gab bekannt, dass die Sitzungsgelder an diesem Tag für die Opfer gespendet werden.

Infos im Internet: Auf der Homepage der Marktgemeinde können ab sofort die aktuellen Sachstände zu den Projekten eingesehen werden, erklärte Thomas Grün. Damit erfüllt sich ein Wunsch von Rat Matthias Helmstetter (CSU).

Mitteilungen: Der Rohbau für die Ausweichgruppe einer Kindergartengruppe in der Gartenstraße ist fertiggestellt, informierte Grün. Der Kreisausschuss für Natur und Umwelt beteiligt sich an der neuen Erfbrücke für Fußgänger und Radfahrer mit 35000 Euro, so der Bürgermeister. Zum Ergebnis der Verkehrsschau im vergangenen Herbst gab Grün bekannt, dass mehrere Sofort-Maßnahmen umgesetzt sind. Im einzelnen wurden auf den Straßen Hinweise auf Tempo 30 und Haifischzähne zur Beachtung vorfahrtsberechtigter Straßen angebracht.

Frühwarnsystem: Gerhard Balles (CSU) wollte wissen, ob es ein Frühwarnsystem für Flutkatastrophen im Landkreis gibt, ob die Überlaufbecken regelmäßig kontrolliert werden und ob man das Wehr an der Erf öffnen könne, um Schlimmeres zu verhindern. Thomas Grün wies ihn auf dem Hochwassernachrichtenplan des Landratsamts hin. Eine Warnkette gebe es. Dankbar war Grün über den Hinweis auf die Regenüberlaufbecken und bot an, den Feuerwehrkommandanten noch einmal zu diesem Thema zu kontaktieren.

Markterweiterung: Die Norma-Filiale will ihren Markt erweitern und eine Cafe-Gastronomiefläche mit Werbeanlagen anbauen. Da die Vorgaben des Bebauungsplanes eingehalten werden, erteilte der Rat dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Gerhard Balles (CSU) sprach die Parkplatzfrage an und wies darauf hin, Norma vermiete Parkplätze an Privatleute und Firmen. Ob unter diesem Aspekt die Anzahl der nachgewiesenen Stellplätze ausreichend sei, so seine Frage. Grün will dies prüfen lassen. asz