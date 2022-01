Spiel, Spaß und Spannung in den Ferien für Kinder im Kreis Miltenberg

Kommunale Jugendarbeit plant Abenteuer in der Natur und Stadt im Miniformat - Eltern-Kind-Angebote erweitert

Miltenberg 18.01.2022 - 13:16 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Theatergruppe bei den Kinderkulturtagen an Ostern 2021 auf dem Abenteuerspielplatz im Eschauer Ortsteil Hobbach.

In der ersten Osterferienwoche finden laut Ankündigung im Jugendhaus Erlenbach die Kindertheatertage junge Teilnehmer aus dem Landkreis statt. 30 Sechs- bis Zwölfjährige können hier ihre kreativen Ideen umsetzen und ihr schauspielerisches Talent auf die Bühne bringen.

Hinab in die Unterwelt

Die Monate Mai und Juni sind von Höhlentouren in die Fränkische Schweiz geprägt: Am Samstag, 14. Mai, können Kinder ab acht Jahren in Begleitung eines Elternteils einen spannenden Tag in der Unterwelt verbringen. Im Rahmen der Vatertags-Reihe können abenteuerlustige Väter mit ihren Kindern (ab acht Jahren) am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, ein ganzes Höhlenwochenende erleben und gleich mehrere Höhlen befahren. Bei einer weiteren Wochenendtour dieser Art können am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, Mütter oder Väter die Möglichkeit nutzen, mit ihren Kindern im wahrsten Sinne des Wortes »abzutauchen«.

Hinauf in luftige Höhen

In den Pfingstferien können Jugendliche bei den Abenteuertagen von Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. Juni, in der Umgebung von Pommelsbrunn viel Action rund um den Fels der Fränkischen Schweiz erleben. In der ersten Sommerferienwoche ist ein erlebnispädagogisches Abenteuer in der Fränkischen Schweiz geplant - diesmal eine ganze Woche - mit Höhlenbefahrung, Kletteraktionen und Lagerfeuer in der Umgebung des Frankenalb-Campingplatzes in Etzelwang. Teilnehmen können bei beiden Jugendfahrten, Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren. Zur Vorbereitung der Touren wird es jeweils am Samstag vor der Fahrt ein Vortreffen geben.

Die zweite und dritte Sommerferienwoche ist wieder für jüngere Teilnehmer gedacht: Bei der Kinderspielstadt Röllchenbach vom Montag bis Freitag, 8. bis 12. August, geht es in Röllbach um eine »Stadt im Miniformat« - eine bunte Welt mit vielen Betrieben und kleinen Unternehmen, in denen fleißig die benötigten Produkte hergestellt und notwendige Dienstleistungen angeboten werden. Es gibt nicht nur eine eigene Währung, sondern die rund 80 Sieben- bis 14-Jährigen wählen auch ihre/n Bürgermeister/in und besuchen jeden Abend die »Live-Tagesschau«.

Beim Abenteuerspielplatz in Großwallstadt von Montag bis Freitag, 15. bis 19. August, bauen die Buben und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren kreative Gebilde aus Holz. Darüber hinaus sind zahlreiche Bastel-, Sport- und Spielangebote sowie Naturerfahrungsspiele angekündigt.

Ein Hinweis zum Ablauf: Derzeit (Stand 14. Januar) gilt für die Angebote der Jugendarbeit bayernweit unter anderem die 2G-Regel. Die Kommunale Jugendarbeit kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Aussage treffen, welche Regelung in den Ferien für die Angebote gelten. Deshalb sind kurzfristige Änderungen möglich.

bWeitere Infos und Anmeldung unter https://www.jugendarbeit.kreis-mil.de

bam