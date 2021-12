Spessartsagen, erste Folge: Wo das Kinzbachfraache spukt

Mit Otto Pfeifer auf Spuren eines verschwundenen Dorfes

Der Heimatforscher Valentin Pfeifer sammelte Sagen und Mythen aus dem Spessart. Seine Werke sind Grundlage unserer Miniserie "Spessartsagen". Ein holzgeschnitztes Schild verweist auf die Dorfsiedlung Kinzbach, deren Bewohner im 17. Jahrhundert der Pest zum Opfer gefallen sein sollen. Otto Pfeifer auf seiner Erkundungstour durch den Spessart. Der Heimatforscher ist Nachfahre des berühmten Sagenschreibers Valentin Pfeifer

Im Kinzbachtal, dort wo bei nassem Wetter ein schmales Bächlein plätschert, soll sie umherwandeln. Ein Bildstock und ein Steinkreuz geben Zeugnis. Otto Pfeifer hat den Wanderweg verlassen und schlägt sich durch das Dickicht entlang des Kinzbachs. Er möge es »gruselig und romantisch.«

Die Sage vom Kinzbachfraache ist fast vergessen. Nur die Alten erzählen sie noch - abends im Winter beim Stammtisch oder am Silvesterabend. Das Fraache (»Frauchen«), so sagt man sich, war die letzte Überlebende eines von der Pest heimgesuchten Dorfes, das wie der Bach »Kinzbach« genannt wurde und laut Otto Pfeifer weniger Dorf war als eine Aneinanderreihung von Höfen und Bauernkaten. Oberkinzbach, Mittelkinzbach und Unterkinzbach. »Dann kam eine Krankheit, die wütete entsetzlich und raffte die Leute so schnell dahin, dass manche gesund aus dem Hause und über die Straße gingen und plötzlich tot umfielen.« Ein Satz, der schaudern macht. Aufgeschrieben von Valentin Pfeifer im Buch »Spessartsagen«.

Pest eingeschleppt

Die Pest also. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts soll sie in Kinzbach gewütet haben. Vom Dorf, das schließlich verfiel, zeugte Ende des 19. Jahrhunderts noch ein moosbedeckter Backofen. Das Kinzbachfraache war ein egoistisches Weibsbild, das vor der Pest floh, »nur an seine eigene Rettung dachte« und »nicht überlegte, dass es die schreckliche Seuche einschleppen könnte«, heißt es.

Valentin Pfeifer hatte Mitte des 20. Jahrhunderts Grusel-Geschichten der Spessartbewohner gesammelt. Geschichten, die Großmütter ihren Enkeln am Kaminfeuer erzählten. Flüsternd, damit es die Kinder schön gruselte. Er ist für den Spessart, was die Gebrüder Grimm für den Odenwald sind. Otto Pfeifer ist stolz auf seinen Großonkel. Als Kind hat er sich die Sagen erzählen lassen, kennt noch heute alle auswendig. Derzeit schreibt er an einer Biografie. Während er durch den Schnee stapft, erzählt er munter. Von Furcht keine Spur. Nach eineinhalbstündigem Marsch schält sich aus dem Dickicht schneebedeckter Tannen ein Steinkreuz - drei Meter hoch. Der Pfad, der daran grenzt, schlängelt sich den Berg hinauf. Dort soll sich das Fraache im 17. Jahrhundert entlanggeschleppt haben - die Pest im Gepäck. »Wie es vor Eichelsbach kam, verließen es die Kräfte und es sank um und verschied«, zitiert Otto Pfeifer die Sage.

Bloß nicht aufwecken

Das Klagen des Fraachens aber habe man noch lange vernommen - geisterhaft. »Das Fraache tut wehwe«, sagten die Leute, die nachts im Wald zwischen Eichelsbach und Eschau unterwegs waren. Das Steinkreuz soll dem Spuk ein Ende gemacht haben. Heutzutage ist das Kreuz geselliger Treffpunkt. Die Spessartgemeinden feiern hier ihre traditionelle Waldweihnacht mit Glühwein und Musikkapelle. In der Pandemie hat man darauf verzichtet. Immerhin wurde der Ort schon einmal von Krankheit heimgesucht. Vielleicht will man auch das Kinzbachfraache nicht wieder aufwecken. Denn wer aufmerksam lauscht, kann das Wehwe noch hören. Ruft man auf dem Weg zwischen Holzkreuz und dem unweit entfernten Bildstock in den Wald hinein, hört man sein eigenes Echo. Wer hingegen flüstert, dem hallt ein Säuseln entgegen. Das Wehwe des Fraachens.

Julia Preißer

Hintergrund: Sagen-Sammler Valentin Pfeifer Der Dichter und Heimatforscher Valentin Pfeifer wurde 1886 in Sommerau geboren und starb 1964 in Aschaffenburg. Sein Auskommen verdiente er als Lehrer in Faulbach, Michelbach, Rück, Waldaschaff und Aschaffenburg. Er sammelte überlieferte Märchen und Sagen aus dem Spessart und veröffentlichte sie in mehreren Werken. Über die Gespräche mit den Spessartbewohnern schreibt er: "Herzliche Freude gaben mir zuweilen die Gespräche mit den alten knorzigen Männern unseres Waldgebirges." Sein berühmtes Buch "Spessartsagen" erschien zwischen 1948 und 2007 in insgesamt 17 Auflagen. In einem weiteren Buch mit dem Namen "Spessartvolk" schildert er Gebräuche und Sitten im Spessart sowie den Aberglauben in der Volksmedizin. Nach eigenen Angaben wollte Valentin Pfeifer die "volkstümlichen Sitten dem völligen Vergessen [...] entreißen." Er begriff sie als Quelle, um kulturelle Eigenarten verständlich zu machen. Von reaktionären Tendenzen distanzierte er sich, in dem er betonte, dass man verloren gegangenen Sitten nicht nachtrauern dürfe, da jede Zeit neue Sitten mit sich brächte. Valentin Pfeifer ist Ehrenbürger von Sommerau. Die Valentin-Pfeifer-Schule in Eschau und eine Straße im Aschaffenburger Stadtteil Damm tragen seinen Namen.