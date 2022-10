Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spendenlauf in Faulbach gestartet

Aktion: Bis 31. Oktober kann jeder mitmachen

Faulbach 04.10.2022 - 14:51 Uhr < 1 Min.

Bereit fürs Kilometermachen: In Faulbach ist der Spendenlauf gestartet. Foto: Günter Herberich

Daniel Malkmus, Hauptorganisator und Leiter des Lauftreffs, sagt: "Es ist viel passiert in diesem Jahr, Ukraine-Krise, Energiepreise und das Wetter. Wir sahen uns verpflichtet, auch heuer wieder einen Spendenlauf zu organisieren, nachdem es im Vorjahr so toll geklappt hat. Diesmal möchten wir eine Organisation hier im Umkreis unterstützten." Das Team vom Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken habe sich sehr darüber gefreut, als klar war, dass die Sportler das "Sternenzelt" ausgewählt haben. "Mit den Spenden hilft das Kinderhospiz Familien, deren Kinder eine lebensbedrohende Diagnose erhalten haben", so Malkmus.

Doch wie funktioniert der Spendenlauf? Er findet bis 31. Oktober virtuell statt. Jeder kann mitmachen. Auch Joggen, Nordic Walking oder Fahrradfahren ist erlaubt. Wer mitmachen möchte, sucht sich mindestens einen Sponsor, der die gelaufenen Kilometer honoriert. Die Spende kann pauschal oder kilometerabhängig sein. Fragen kann man zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, Vereinsmitglieder oder auch Schulkameraden. Einige Sportfachgeschäfte aus der Region stellen Sachpreise und Gutscheine zur Verfügung, die unter allen teilnehmenden Sportlern verlost werden.

Die Teilnehmer können sich direkt über die Webseite des TV Faulbach registrieren. Die jeweiligen Laufergebnisse kann man über sein Handy oder den PC auf der Webseite eingeben. Die Ergebnisse werden in der Wettkampfliste veröffentlicht. Bei der Anmeldung kann man festlegen, ob man namentlich genannt werden möchte oder anonym gelistet werden will. Lauffreunde können auch mittwochs um 19 Uhr zur TV-Halle nach Faulbach kommen und in der Gruppe mitlaufen.

Weitere Infos unter https://www.tv-faulbach.de/hauptnavigation/news/wir-unterstuetzen-das-stenenzelt/

gher