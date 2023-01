SPD-Vorstand besorgt über mögliche Sparkassen-Fusion

Kreispolitik: Debatte über geänderte Restmüll-Abfuhr

Miltenberg 27.01.2023

Darüber informiert der Kreisvorstand in einer Pressemitteilung.

Beisitzerin Gabriele Almritter (Dorfprozelten) forderte demnach, ein eventueller Zusammenschluss dürfe nicht zu einer weiteren Ausdünnung des Filialnetzes führen. Der Weilbacher Bürgermeister Robin Haseler äußerte Bedenken, die Fusion führe zu einem weiteren Ausdünnen öffentlich-rechtlicher Institutionen im Landkreis. Die Pressemitteilung des Landratsamts vermittele ihm das Gefühl, die Fusion sei bereits beschlossene Sache.

SPD : Kontakt könnte leiden

Die SPD sieht die Gefahr, dass der Kontakt zwischen Betrieben im Landkreis und der Sparkasse als bedeutendem Kreditgeber für den Mittelstand durch die Fusion erheblich leiden könnte, weil es künftig möglicherweise keine Sachbearbeiter vor Ort mehr gäbe. Dem möchten die Sozialdemokraten frühzeitig entgegenwirken. Ein Gespräch der SPD-Kreistagsfraktion mit Thomas Feußner, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, sei in Vorbereitung, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiteres Thema war die Grund-satzentscheidung des Kreistags für eine vierwöchige Restmüll-Abfuhr ab Juli 2024. Beisitzerin Gabi Almritter mahnte an, auf Pflegende zu achten, in deren Haushalten große Mengen Windeln anfallen. Robin Haseler befürchtete, in großen Mehrfamilienhäusern sei kein Platz für zusätzliche Restmülltonnen. Ehrenvorsitzender Heinz Kaiser wies darauf hin, der benachbarte Neckar-Odenwald-Kreis praktiziere die vierwöchige Restmüll-Abfuhr bereits - ohne nennenswerte Probleme. Er appellierte an die Abfallwirtschaft des Kreises Miltenberg, sich dort zu informieren.

Vierwöchige Abfuhr machbar

SPD-Kreisrätin und stellvertretende Kreisvorsitzende Sabine Balleier hatte sich bereits im Zuge der Diskussion im Umweltausschuss des Kreises intensiv mit der Thematik beschäftigt und sich in anderen Landkreisen über die vierwöchige Restmüll-Abfuhr erkundigt. »Es gibt keinen Grund, sich wirklich große Sorgen zu machen«, erklärte sie. »In der Umstellungsphase wird es zwar sicher Probleme geben«, räumte Balleier ein. »Aber ich glaube, dass wir die gut in den Griff bekommen können, wenn wir richtig erklären, was das Ziel ist und was jeder Einzelne tun kann. Wir sollten nicht - wie es die CSU momentan leider tut - Angst und Verunsicherung verbreiten, sondern den Menschen helfen, sich auf die Neuerung einzustellen.«

