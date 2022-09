SPD im Kreis Miltenberg nominiert Land- und Bezirkstagskandidaten

Zur Person: Andrea Schreck

Andrea Schreck wurde am 7. August 1967 geboren und wohnt in Sulzbach. Von Beruf ist sie Lehrerin für Pflegeberufe an der Helios-Berufsfachschule für Pflege St. Hildegard in Erlenbach.

Ausbildung: Abitur am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld, Ausbildung zur Krankenschwester in Erlenbach, Krankenschwester am Klinikum Erlenbach und Praxisanleiterin für die Klinik, berufsbegleitend Studium der Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie, 2013 Abschluss als Magistra Artium (M.A.)

Ehrenämter: Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sulzbach, Beisitzerin im Vorstand des SPD-Kreisverbands Miltenberg, Vorsitzende des Sulzbacher Seniorenbeirats, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Sulzbach, Leiterin des Arbeitskreises »Elternschule« der Montessori-Schule Soden.