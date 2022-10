SPD boykottiert Ausstellungseröffnung über Russlanddeutsche

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 13.10.2022 - 13:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit der Auswahl der Redner bei der Eröffnung der Ausstellung über die russlanddeutsche Geschichte war in Michelstadt nicht jeder einverstanden. Die SPD ist aus Protest ferngeblieben.

Protestiert: Eine Wanderausstellung, die kurzzeitig in Michelstadt gastiert hat, ist Auslöser eines politischen Eklats. Dabei handelt es sich um die Ausstellung »Deutsche aus Russland, Geschichte und Gegenwart«, die heute letztmalig in der Odenwaldhalle (von 8 bis 16 Uhr) zu sehen ist. Im Mittelpunkt des Streits steht der Erbacher Stadtverordnete Andreas Wagner, der noch zu Beginn seiner kommunalpolitischen Tätigkeit für die AfD aufgetreten ist. Seit einem Zerwürfnis mit der AfD bezeichnen er und seine Mutter im Stadtparlament sich als »Fraktion für Stadtentwicklung, Einbindung zugewanderter Aussiedler und kommunalem Austausch mit Kasachstan und Argentinien«. Wagner ist auch unabhängiges Mitglied des Kreistags. Dort ist das Thema auf Initiative Wagners zum ersten Mal diskutiert worden. Er gehört der russlanddeutschen Bevölkerungsgruppe in Deutschland an. Sein Ansinnen, mit der Ausstellung auf die Herkunft und Lebensweise seiner Gemeinschaft aufmerksam zu machen, wurde von allen Fraktionen gutgeheißen.

Für die Michelstädter SPD ging es aber dann zu weit, Wagner auch bei der Eröffnung am 6. Oktober zu Wort kommen lassen. Die Sozialdemokraten sind daraufhin der Eröffnungsfeier ferngeblieben. Bürgermeister Tobias Robischon (ÜWG) werfen sie vor, mit der Einladung Wagners einen »Affront allen denjenigen gegenüber (produziert zu haben), die sich für ein tolerantes Miteinander aller Kulturen und im Sinne eines weltoffenen Michelstadts einsetzen«. Wagner sei nachweislich weiterhin innerhalb der AfD aktiv. Dem Odenwälder Echo gegenüber hat Robischon daraufhin erklärt, dass die städtische Integrationsstelle »wirsindmichelstadt.de« lokaler Partner der Ausstellung und die Ausstellung über einen einstimmig gefassten Beschluss des Kreistags nach Michelstadt geholt worden sei.

Positioniert: Mit der Nominierung ihrer Kandidatin und ihres Kandidaten haben CDU und SPD den Wettbewerb um das Direktmandat des Wahlkreises Odenwald bei der Landtagswahl in Hessen eröffnet. Die Wahl findet im Herbst 2023 statt. Durch den neuen Zuschnitt der Wahlkreise gehören dem Wahlkreis 53 (Odenwald) neben allen zwölf Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises jetzt auch die Gemeinden Hirschhorn, Neckarsteinach und Wald-Michelbach aus dem Nachbarlandkreis Bergstraße an. Ihren bei der letzten Wahl 2018 mit einem knappen Vorsprung von nur 99 Stimmen erzielten Erfolg will die 41 Jahre alte Sandra Funken (Michelstadt-Rehbach) von der CDU ausbauen. Auf dem Parteitag erhielt sie dafür eine hundertprozentige Rückendeckung. Das Direktmandat ihr streitig machen will der 55 Jahre alte Rüdiger Holschuh (Oberzent-Beerfelden), der nach dreijähriger Unterbrechung im Dezember 2021 als Nachrücker für die zur Ministerin nach Berlin berufene Nancy Faeser wieder in den Landtag einziehen konnte. Holschuh ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Odenwälder Kreistags.

Auf der SPD-Wahlkreiskonferenz erhielt er 94,2 Prozent der Stimmen. Als Ersatzbewerber schickten die Delegierten den Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, den 41 Jahre alten Raoul Giebenhain (Michelstadt/Weiten-Gesäß) ins Rennen. Bei zwei Enthaltungen ebenfalls einstimmig schenkten die CDU-Delegierten auf dem Parteitag ihrem 30 Jahre alten Parteivorsitzenden Kevin Schmauß (Höchst/Mümling-Grumbach) ihr Vertrauen für die Ersatzkandidatur. Neben Funken und Holschuh gehören mit dem 41-jährigen Moritz Promny (FDP) und dem 53 Jahre alten Frank Diefenbach (Grüne) zwei weitere Michelstädter aktuell dem Landtag an.

Infiziert: Die Zahlen der Neuinfektionen und schweren Verläufe an Erkrankungen durch das Coronavirus legt wieder stetig zu. Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch mitgeteilt, dass der Infektionssaldo, also die Differenz zwischen den amtlich bekanntgewordenen Infektionen und Genesenen, bei 759 angekommen ist. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 1171,7 gestiegen. Vor einem Monat lag sie noch bei 280. Den bislang höchsten Wert erzielte die Kurve Mitte Februar, als die 7-Tage-Inzidenz bei 1903 lag. Aktuell sind der Meldung nach im Kreisgebiet 42 112 positive Testergebnisse bekannt; an genesenen Personen 41 112. Die Zahl der in Zusammenhang mit einer Infektion bekannt gewordenen Todesfälle ist auf 241 gestiegen. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach werden derzeit 21 Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich neun weitere Patienten.

Manfred Giebenhain