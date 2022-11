Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spatenstich für neuen Sparkassen-Komplex in Elsenfeld

Am Märktezentrum entsteht für zwölf Millionen Euro ein Wohn- und Geschäftshaus

Elsenfeld 14.11.2022 - 16:41 Uhr < 1 Min.

Erster Spatenstich für den neue Wohn- und Geschäftskomplex mitten in Elsenfeld. Neben dem hochmodernen Sparkassen-Beratungscenters wird das Gebäude Raum für sechs Gewerbeeinheiten und elf Wohnungen bieten. Auf dem Foto von links: Die Architekten Michael Ehras und Jürgen Kubitza, Bürgermeister Kai Hohmann, Sparkassen-Geschäftsstellenleiterin Claudia Hartung und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner.

Bis Mitte 2024 wird demnach in der Elsenfelder Ortsmitte ein viergeschossiger Gebäudekomplex entstehen. In ihm wird die Geschäftsstelle Elsenfeld der Sparkasse Miltenberg-Obernburg auf rund 460 Quadratmeter ihren neuen Standort finden. Die Bank teilt mit, dass sie »eine Flag-Ship Filiale modernster Art mit einem offenen, freundlichen Servicebereich sowie einem separaten und ruhigen Beratungsbereich mit Wohlfühlatmosphäre« plant. Darüber hinaus ist ein Nachbarschaftstisch für den zwanglosen Austausch geplant.

Gewerbe und Wohnungen

Neben der Sparkassen-Filiale wird der neue Gebäude-Komplex im Erdgeschoss Platz für zwei Gewerbeeinheiten bieten. Im ersten Obergeschoss gibt es Raum für vier weitere Gewerbeeinheiten. Auch neuer Wohnraum entsteht im Gebäude der Sparkasse in Elsenfeld. Geplant sind elf Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschosse davon eine Penthouse Wohnung mit Dachterrasse.

Das Wohn- und Geschäftsgebäude wird laut Mitteilung der Sparkasse vollständig barrierefrei, sowie teilweise rollstuhlgerecht sein. Auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sei bei der Planung größter Wert gelegt worden, schreibt die Bank. Das Gebäude wird als energieeffizient angekündigt. Eingeplant seien Wasserwärmepumpen und eine Photovoltaik-Anlage sowie eine Dach- und Fassadenbegrünung samt E-Lademöglichkeiten für Autos und E-Bikes.

»Das neue Gebäude in Elsenfeld ist ein klares Bekenntnis der Sparkasse zu einem verbesserten Beratungsangebot für die Kundinnen und Kunden und dem Verbleib der Sparkasse an gut erreichbaren Standorten«, wird Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Thomas Feußner in der Mitteilung zitiert.

Elsenfeld als Paradebeispiel

Im gesamten Landkreis würden die Beratungscenter der Sparkasse in den kommenden Jahren modernisiert, so Feußner. Mit der bereits kommunizierten neuen Filialstruktur optimiere die Sparkasse insgesamt ihr Beratungsangebot. Das neue Wohn- und Geschäftsgebäude in Elsenfeld nehme dabei eine besondere Stellung ein. Und das darin beheimatete Beratungscenter werde das Paradebeispiel einer modernen Sparkasse, erklärt Feußner.

bam