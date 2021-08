Spatenstich für neue Kita in Seckmauern

Container auf Festplatz als Ausweichquartier bis Mitte 2022

Beim symbolischen Spatenstich packen mit an: (von links) Bürgermeister Uwe Olt, Architekt Peter Arras, KIndergartenleiterin Susanne Verst, der Vorsitzende der Gemeindevertretung Edwin Wießmann und Ortsvorsteher Jürgen Schäfer.

Beim symbolischen ersten Spatenstich erläuterte Bürgermeister Uwe Olt am Donnerstag, dass mit dem Neubau das Gruppenangebot ausgebaut werde. »Mit den zusätzlichen Plätzen soll auch dem entstehenden Neubaugebiet Maintalblick Rechnung getragen werden«, so Olt. Die Kosten beliefen sich auf knapp drei Millionen Euro. An reinen Baukosten sei von rund 2,1 Millionen auszugehen. Hinzu kämen die Kosten für die Innenausstattung und die Neugestaltung der Außenanlage sowie die Baunebenkosten und die Kosten für den Abbruch. Die Gemeinde habe das Projekt als Generalunternehmer-Auftrag ausgeschrieben und vergeben.

Gefördert werde die Maßnahme mit rund 630000 Euro aus Investitionsmitteln des Bundes für die Kinderbetreuung. Darüber hinaus setze die Gemeinde das ihr vom Land Hessen im Rahmen des Investitionsprogramms »Hessenkasse« bewilligte Förderkontingent von rund 1,8 Millionen vollständig ein. Ein darin enthaltener zehnprozentiger Eigenanteil werde über ein zinsloses Landesdarlehen finanziert. Olt weiter: »Die Restkosten in Höhe von voraussichtlich rund 550000 Euro trägt die Gemeinde aus originären Mitteln ihres Investitionshaushalts.« Diese Gelder seien von der Gemeindevertretung für die Jahre 2021 und 2022 über eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt worden. Bis zur Fertigstellung Mitte 2022 werden die Kinder in einer ausgelagerten Containerlösung auf dem Festplatz betreut.

Manfred Giebenhain