Spatenstich für neue Kindertagesstätte in Eschau

Neubau für 7,4 Millionen Euro wird 136 Kiga- und Krippenplätze bieten - Fertigstellung bis Sommer 2024 vorgesehen

Eschau 25.11.2022 - 12:46 Uhr 2 Min.

Der Bagger steht bereit. Die Kindergartenkinder schauen gespannt zu. Der Spatenstich am Mittwoch war der offizielle Baubeginn für den Bau der neuen Kinderbetreuungseinrichtung in Eschau. Bis Sommer 2024 soll die Kita fertig gestellt sein. Bürgermeister Gerhard Rüth (links) und Pfarrerin Romina Englert unterzeichneten beim Spatenstich die Kooperationsvereinbarung zwischen der Marktgemeinde und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Eschau als Träger der neuen Kindertageseinrichtung.

Freude über Herkulesprojekt

Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) sprach von einem Herkulesprojekt und einem Tag der Freude. Es sei die größte Hochbaumaßnahme in der Geschichte von Eschau. Der Bürgermeister erklärte, der Markt Eschau habe sich in den vergangenen Jahren verantwortungsvoll der Aufgabe gestellt, für ausreichend Kinderbetreuungsplätze zu sorgen. Bereits im Juli 2015 habe der Gemeinderat eine entsprechende Grundsatzentscheidung für die drei Standorte Eschau, Sommerau und Hobbach getroffen.

Auf dieser Basis habe man in Sommerau 2018 einen neuen Kindergarten seiner Bestimmung übergeben. In Hobbach wurden bauliche Veränderungen vorgenommen, um für unter Dreijährige die Aufnahme in die Kita zu ermöglichen. Zusätzlich wurde im Januar 2021 in Eschau an der Grund- und Mittelschule zwei Krippengruppen in zusätzlichen Containern untergebracht.

Der Gemeinderat hatte im März 2021 auf Grundlage des 2015 verabschiedeten Gesamtkonzepts, der aktualisierten Machbarkeitsstudie aus 2019 und des festgestellten, deutlich gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen den Neubau der Kindertagesstätte in Eschau beschlossen. Weil die Betriebserlaubnis der aktuellen Kita bis Oktober 2023 befristet ist, bestand Handlungsdruck.

Herausforderungen bewältigt

In Rekordzeit von nur 18 Monaten habe die Marktverwaltung gleich fünf große Herausforderungen bewältigt und damit alle Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Bau beginnen zu können, freute sich Bürgermeister Gerhard Rüth. Der gesamte Grunderwerb der ausschließlich privaten Flächen wurde getätigt, ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, der Flächennutzungsplan geändert, ein Verkehrskonzept für die Erschließung des Areals entwickelt und es wurden die Baugenehmigung sowie staatliche Fördermittel zur Mitfinanzierung des Baus beantragt. Rüth lobte die Marktverwaltung um Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider und zeigte sich optimistisch, dass die Kita, die als zweigeschossiges Gebäude mit flach geneigtem und begrüntem Pultdach errichtet wird, bis Sommer 2024 fertiggestellt ist.

»Kleines Bildungszentrum«

Peter Farrenkopf vom Ingenieurbüro Johann und Eck (Bürgstadt) sagte, der Spatenstich symbolisiere den Übergang von der Theorie in die Praxis. Es habe lange und intensive Überlegungen und viele Besprechungen für das Projekt mit Marktverwaltung, Marktgemeinderat und dem Träger gegeben. Mit der Nähe zur Schule bilde die Kita »ein kleines Bildungszentrum in Eschau«. Ausführende Firma ist das Unternehmen Frank Berninger aus Erlenbach.

Kirchengemeinde ist Träger

»Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe«, zitierte Pfarrerin Romina Englert von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde als Vertreterin des Trägers den Psalm 24.7 aus der Luther-Bibel. Die Pfarrerin freute sich über den besonderen Zeitpunkt des Spatenstichs zwischen dem Ewigkeitssonntag und dem ersten Advent. Sie versprach den anwesenden Kindern, dass es in der neuen Kita viele Legos und viel zu Malen geben wird.

Abschließend unterzeichneten Bürgermeister Gerhard Rüth und Pfarrerin Romina Englert die Kooperationsvereinbarung zwischen der Marktgemeinde und der Kirchengemeinde Eschau zur Übernahme der Träger für die neue Kindertageseinrichtung.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: die Baukosten Die neue Kindertagesstätte in Eschau soll ein flach geneigtes und begrüntes Pultdach erhalten. Die Gesamtkosten für das zweigeschossige Gebäude belaufen sich voraussichtlich auf 7,4 Millionen Euro. Bei einem Fördersatz von 58 Prozent der förderfähigen Kosten ist von der Regierung von Unterfranken ein Zuschuss in Höhe von circa 2,7 Millionen Euro zu erwarten. Für die Marktgemeinde Eschau verbleibt bei der Investition demnach ein Eigenanteil von 4,7 Millionen Euro. ro