Spaß für Jung und Alt: Murmelbahnen im Miltenberger Stadtpark

200 Meter Länge

Miltenberg 17.11.2022 - 14:43 Uhr 1 Min.

Spielespaß im Grünen: Ab sofort können Kinder mit Holzkugeln an der großen 200 Meter langen Holzkugelbahn spielen.

Die Enkel hatten ihren Spaß und probierten gleich alle acht Bahnenabschnitte aus, die vom Busparkplatz am Wendehammer (Burgweg) bis zur Graubergstraße hoch reichen und insgesamt 200 Meter lang sind. Die Idee, den Stadtpark auf diese Weise zu beleben, hatte Dorothea Zöller, Vorsitzende der M-City. Sie leitete auch das Projekt. Den Bau der Holzbahnen und Holzfiguren übernahmen Friedrich Schöffler, Stefan Bischof, Matthias Reinelt und Günther Hofmann über mehrere Wochen im Sommer in ihrer Freizeit. Die letzte Schmuckholzfigur, eine Blume, ist live während des Martinimarktes am Mainufer herausgesägt worden. An zwei anderen Bahnen fangen entweder eine Gans oder ein Eichhörnchen die Murmeln am Ende der Bahn auf. Die Bahnen sind auch mit Hindernissen ausgestattet. Die einzelnen Abschnitte wurden während der Bauphase von den Kindern Johann und Antonia Reinelt und Ella Brünnich regelmäßig getestet und für gut befunden.

Wie funktioniert jetzt die Bahn und wie kommt man hin? Am besten man parkt im Burgweg, ziemlich weit hinten Richtung Wendehammer, in der Nähe des Busparkplatzes und läuft ab hier den Park hinauf. Dort steht auch gleich der Automat, aus dem man die Holzkugeln herausziehen kann (die Kugeln gibt es auch in der Tourist-Information oder in ausgewählten M-City-Geschäften zu kaufen. Diese darf man natürlich nach Erwerb behalten). Mit den Holzkugeln geht man dann den Bahnen entlang nach oben und beginnt oberhalb Richtung Graubergstraße. Die Bahnen sind verschieden lang und aus Robinien-Holz hergestellt. Bürgermeister Bernd Kahlert zeigt sich begeistert von der Bahn und sagte: »Die neue Holzkugelbahn ist eine Bereicherung für den Stadtpark und ein riesen Spaß für Kinder und Erwachsene. Das Projekt Holzkugelbahn wurde mit Mitteln aus dem Regionalbudget der ILE Odenwald-Allianz gefördert.

Anja Keilbach