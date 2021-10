Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sparkasse und Risikokapital

Forst: Das menschengemachte Waldsterben aufhalten, ist harte Arbeit, sagt Stephanie zu Löwenstein

Für Stephanie zu Löwenstein war Wald ein Rückzugsort »ein bisschen dunkel, still, auch geheimnisvoll«. Diese »kindliche Version« ist längst einer nüchterneren Sicht gewichen. Wohl unausweichlich, wenn auf der Leseliste nicht mehr Grimms Märchen, sondern Fachartikel über die »Klimaschutzleistungen des Ökosystems Wald«, die Genetik verschiedener Baumarten und die »Kaskadennutzung beim Holz« stehen - oder aktuell vor der Bundestagswahl das Waldprogramm der Grünen.

Geblieben aus Kindheitstagen ist die Wahrnehmung von Wald eher als Gesamtheit. »Der einzelne Baum, ob Nadel- oder Laubkrone spielt da kaum eine Rolle«, sagt Stephanie zu Löwenstein. Vielleicht weil sie selbst so viele davon hat.

Das Kleinheubacher Fürstenhaus zu Löwenstein ist Großprivatwaldbesitzer und als Leiterin der fürstlichen Betriebe ist die 51-Jährige Chefin über rund 6800 Hektar Wald in Spessart und Odenwald. Mit Weingut, Park und Brachflächen besitzt das Fürstenhaus rund 8000 Hektar Grund.

Das sind 80 Quadratkilometer, »etwa so viel wie Manhattan«, sagt Stephanie zu Löwenstein. Der Vergleich lässt stutzen. Die von Wolkenkratzern geprägte Insel als Größenmaßstab für Wald? Für Stephanie zu Löwenstein ist das Ökosystem Wald ähnlich komplex wie das Herz von New York; eines der wichtigsten Finanz-, Geschäfts- und Kulturzentren der Welt. Und als »Bürgermeisterin« ist sie zusammen mit den Fachleuten ihrer Forstverwaltung mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert: Trockenheit, Hitze, Borkenkäfer, katastrophale Holzpreise, globale Märkte.

»Die Bewirtschaftung von Wäldern ist unheimlich komplex«, sagt zu Löwenstein zur Erklärung, warum ihr früher kindlicher Blick auf den »geheimnisvollen Ort« heute von einem ganzheitlichen, akademischen Ansatz geprägt wird und sie sich im Freistaat für den »Erhalt der Wirtschaftswälder« engagiert. Das tut sie in ihrem eigenen Betrieb, aber auch im Ausschuss des bayerischen Waldbesitzerverbandes. In der Interessengemeinschaft sind rund 160 000 Vertreter des privaten, kommunalen, kirchlichen und privaten Waldbesitzes im Freistaat organisiert.

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit

»Eigentum verpflichtet« heißt es in Artikel 14 des Grundgesetzes. Für die Eigentümer von Wald wurde diese Verpflichtung wegen dessen besonderer Bedeutung für Klima, Wasser, Luft und Boden, Tieren und Pflanzen, für die Landschaft und den Naturhaushalt noch einmal geschärft. Im bayerischen Waldgesetz werden sie verpflichtet, ihre Forste nachhaltig zu bewirtschaften, damit diese ihre »Leistungen zum Wohl der Allgemeinheit dauerhaft« erfüllen können.

Unter den auch hierzulande immer mehr ins Auge stechenden negativen Folgen des Klimawandels ist die Debatte um diese »nachhaltige Bewirtschaftung« neu entbrannt. Besonders befeuert wird sie durch Deutschlands bekanntesten »Baumversteher«, den Ex-Förster und Buchautor Peter Wohlleben. Der stellt seinen ehemaligen Kollegen und praktisch der gesamten Forstwissenschaft nicht nur pauschal ein schlechtes Zeugnis aus, sondern propagiert auch ein ebenso plakatives wie schlichtes Rezept: Man müsse den Wald einfach in Ruhe lassen - eine Forderung, die die meisten Forstpraktiker und Wissenschaftler fassungslos macht.

Der These, dass jede menschliche Nutzung des Waldes zu verurteilen sei, widerspricht die Waldbesitzerin: Natürlich würden Bäume mit zunehmender Größe auch mehr Kohlendioxid aufnehmen, aber spätestens, wenn sie absterben, durch Alter, Stürme oder Schädlinge, setzten sie dieses Kohlendioxid wieder frei.

Werde aber Holz geerntet und beispielsweise in Häuser verbaut, bleibe das Kohlendioxid dauerhaft gebunden. Das verjüngt den Wald und erneuert dessen Speicherfähigkeit. »Darum geht es bei der Kaskadennutzung von Holz«, sagt Stephanie zu Löwenstein. »Ich will, dass auch die nächste und übernächste Generation auf einen heimischen Holzstuhl sitzen können.«

Zum Wald hat die 51-Jährige seit ihrer Kindheit eine intensive Beziehung. Die Familie der geborenen Freiin von und zu Brenken besitzt Wald in der Paderborner Förde und schon als Drei- oder Vierjährige hatte sie »sehr intensive Erlebnisse« mit ihrem Vater auf der Jagd. Die Leitung eines Forstbetriebs stand jedoch nicht auf ihrem Lebensplan; sie studierte Medizin, wurde Kinderchirurgin und plante den Bau einer Kinder-Notfallambulanz als sie durch den Unfalltod ihres Mannes plötzlich vor der Verpflichtung stand, die fürstlich-löwensteinschen Betriebe zu leiten. Im Fokus stand zunächst das Weingut, das gerade nach Kleinheubach umgezogen und neu aufgestellt worden war, doch inzwischen gilt ihr Hauptaugenmerk dem Forst.

»Es gibt aktuell so viele Gefahrenszenarien, die alle mit Waldverlust zu tun haben«, sagt sie. Deshalb seien große Anstrengungen und intensive Arbeit notwendig, um gegenzusteuern. Und auch wenn sie einen Wirtschaftsbetrieb führt, der Geld verdienen muss, geht es ihr dabei immer um Klimaschutz und Zuwachs: »Wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, reicht es nicht, den Wald zu erhalten. Er muss vergrößert werden.«

Wie das aussieht in den löwensteinschen Wäldern? 110 000 bis 120 000 Bäume habe man - neben der Naturverjüngung - aktiv gepflanzt. Und dem Einschlag von 50 000 Festmetern Holz stehe ein jährlicher Zuwachs von 120 000 Festmetern gegenüber - das sei »die Sparkasse«.

Die Wälder jetzt auf die Anforderungen der künftigen klimatischen Bedingungen umzubauen, erfordere enorme Anstrengungen. Vom Peter Wohllebens Forderung hält sie nichts. Der könne unheimlich gut reden, sei aber ein moderner Münchhausen: »Der Mensch ist Bestandteil der Natur. Wir können ihn nicht einfach aus den Wäldern herausdividieren«, hält sie entgegen.

Als Naturwissenschaftlerin ist sie überzeugt, dass menschengemachte Schäden mit Hilfe der Wissenschaft auch bekämpft werden können. »Die Klimamodelle sagen, wir bewegen uns auf Verhältnisse wie im Elsass zu. Also müssen wir uns die Wälder dort anschauen und unsere Bestände mit Esskastanien und Platanen ergänzen«, sei eine Strategie. Im Spessart lässt sie auch Douglasien pflanzen - trotz der Greenpeace-Aktion vor neun Jahren. »Ein toller Baum«, sagt sie: »Tiefwurzler, ein Drittel mehr Zuwachs und 50 Prozent mehr Kohlendioxid-Bindung.«

Und sie folgt bei den Neuplanungen auch der Strategie ihre Schwiegervaters Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein, der als Banker die Maxime vertrete, bei Zukunftsinvestitionen solle man mit 15 Prozent »ins Risiko«: So wachsen in den löwensteinschen Forsten jetzt auch Mammut- und Blauglockenbäume - als Risikokapital in der Sparkasse Wald.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Waldschäden in Bayern Die Klimakrise hinterlässt in den bayerischen Wäldern deutliche Spuren. »Der Zustand der Waldbäume hat sich 2020 infolge von drei heiß-trockenen Sommern gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert«, heißt es im Waldbericht des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Am stärksten betroffen ist der trockene Norden. Nadel- und Blattverluste (in Prozent) Fichte 24,9 Tanne 21,3 Kiefer 35,1 Buche 29,4 Eiche 26,0 Schadholz durch Borkenkäfer (Fichte): 5,4 Millionen Festmeter Orkanschäden »Sabine«: 1,8 Millionen Festmeter Kahlfraß durch Eichenprozessionsspinner: 1500 Hektar Umbaubedarf Nadelholzwälder: 200000 Hektar ()

