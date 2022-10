Sparkasse Miltenberg strafft und modernisiert Filialnetz

Fünf Geschäftsstellen künftig ohne Service-Schalter

Miltenberg 25.10.2022 - 00:05 Uhr 3 Min.

Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände in Elsenfeld baut die Sparkasse eine großes Wohn- und Geschäftshaus, in dem auch die Gechäftsstelle ihren neuen Sitz finden wird.

Die jetzt anstehende Weichenstellung für das Filialnetz folgt daher dem ohnehin eingeschlagenen Weg eher sanft. Denn anders als bei den zurückliegenden beiden großen Strukturveränderungen verschwindet das rote Sparkassen-S aus den bisher noch besetzten Orten nicht ganz.

Aber der Umfang des Angebots dort verändert sich: Vier Geschäftsstellen - Kleinwallstadt, Klingenberg, Großheubach und Bürgstadt - werden in sogenannte Beratungsfilialen umgewandelt. Hier werden die noch bestehenden Serviceschalter geschlossen. Wer Dienstleistungen braucht, zum Beispiel Wechselgeld holen oder einen Barscheck einlösen will, muss den Weg ins nächste Beratungscenter in Kauf nehmen.

In den genannten vier Orten bleiben weiter Sparkassen-Mitarbeiter vor Ort und stehen den Kunden nach Terminvereinbarung für Beratung zu Verfügung. Leidersbach ist bereits eine solche Beratungsfiliale. Die Geschäftsstelle Mömlingen wird auf eine reine SB-Filiale reduziert.

Konzentration auf Hauptstelle

Und in der Kreisstadt Miltenberg konzentriert die Sparkasse ihr Personal in der Hauptstelle. »Hier an der Mainstraße war schon mal eine Geschäftsstelle, jetzt machen wir unsere Zentrale wieder zu einer«, sagt Sparkassenchef Feußner. Die Filiale in der Fußgängerzone werde geschlossen. Dazu muss aber die Hauptstelle an der Mainstraße noch umgestaltet werden.

Anders als bei der ersten großen Schließungswelle im Jahr 2009, als die Sparkasse 14 ihrer damals noch 44 Filialen dicht machte, stehe Sparen nicht im Vordergrund, erklären Feußner und sein Vorstandskollege Philipp Ehni. Im Gegenteil, man werde in das »zukunftsfähige und leistungsfähige Filialnetz« in den kommenden Jahren viel Geld investieren.

Ganz oben steht dabei eine große Bauinvestition. Rund zwölf Millionen Euro lässt sich die Sparkasse ein Wohn- und Geschäftshaus in Elsenfeld kosten, mit dessen Bau auf dem ehemaligen Baywa-Gelände in den nächsten Wochen begonnen wird. In den 2024 fertigen Komplex im Märktezentrum wird dann die Geschäftsstelle umziehen. »Wir gehen dorthin, wo die Kunden sind«, sagt Feußner zur Strategie. Das habe man schon in Kleinheubach getan. Dort habe sich mit dem Umzug aus dem Altort ins Märktezentrum Seehecke die Kundenfrequenz deutlich erhöht.

Insgesamt gehe aber der Besuch in den Geschäftsstellen seit Jahren immer weiter zurück. Inzwischen würden 50.000 Kundenkonten digital geführt; das seien 75 Prozent. Auch die Nutzerzahlen der Sparkassen-App stiegen stetig an. Um diesem anhaltenden Trend gerecht zu werden, würden die bestehenden Geschäftsstellen nach und nach modernisiert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Dabei gehe es vor allem darum, alle Beraterplätze so auszustatten, dass Kunden auch online betreut werden können. »Viele Kunden haben während der Pandemie beispielsweise die Möglichkeit eines Videochats kennen und schätzen gelernt«, sagt Philipp Ehni.

Im Wettbewerb mit den Direktbanken liege die Stärke der Sparkasse auf »qualitativ hochwertiger Beratung«, ergänzt Feußner noch einen weiteren Grund für die neuerlichen Veränderungen in der Filialstruktur. Die könne man aber nicht an jedem kleinen Standort bieten und bündele deshalb das Fachwissen in den Beratungscentern. Es werde jedoch nicht nur zentralisiert, mit der Baufinanzierungsberatung gehe man zurück in die Fläche. Bisher mussten Bauwillige nach Miltenberg oder Obernburg, künftig habe man Fachleute dafür kundennah in allen elf Beratungscentern.

Stabile Kundenbeziehungen

Um seinen Arbeitsplatz braucht sich wegen der Veränderungen kein Mitarbeiter Sorgen machen. »Wir werden niemanden entlassen; wir haben eher Fachkräftemangel«, sagt Feußner. Wichtig sei es dem Vorstand auch, bei den anstehenden Umstrukturierungen bestehende Beziehungen zischen den Kunden und »ihren« Beratern stabil zu halten.

Hintergrund: Sparkassenstruktur ab 1. Januar Kompetenzcenter: In der Hauptstelle Miltenberg und der Geschäftsstelle Obernburg bietet die Sparkasse Automaten, Serviceschalter und alle Beratungsleistungen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Beratung gibt es nach Vereinbarung von 8 bis 20 Uhr. Beratungscenter sind die Geschäftsstellen Amorbach, Elsenfeld, Erlenbach, Eschau, Kleinheubach, Niedernberg, Stadtprozelten, Sulzbach und Wörth. Hier gibt es weiter persönlichen Service zu den selben Geschäftszeiten wie in den beiden Kompetenzcentern. In Eschau werden dazu die Servicezeiten ausgeweitet. Alle Beratungscenter haben auch SB-Automaten. Über die Öffnungszeiten hinaus, können hier von 8 bis 20 Uhr Termine mit Beratern vereinbart und vor Ort wahrgenommen werden. Beratungsfilialen sind die Standorte Bürgstadt, Großheubach, Kleinwallstadt, Klingenberg und Leidersbach. Hier gibt es SB-Automatenudn Beratung vor Ortz auf Vereinbarung, aber keine Serviceschalter und keine festen Öffnungsz. SB-Standorte: Bargeld und Kontoauszüge gibt es an den Automaten in Collenberg, Elsenfeld, Großwallstadt, Kirchzell, Miltenberg-Mainstraße, Miltenberg-Nord, Mömlingen und Eisenbach. Bargeld-Agenturen: In Altenbuch, Rück-Schippach, Schneeberg und Weilbach hat die Sparkasse Partnergeschäfte, die ihre Kunden auf Wunsch mit Bargeld versorgen. Von den bisher sieben Bargeld-Agenturen werden drei schwach genutzte Anlaufstellen aufgegeben. kü