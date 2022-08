Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sparkasse Miltenberg-Obernburg: Simon Eifert wird neues Vorstandsmitglied

Banken: Scherf spricht von "Idealbesetzung"

Miltenberg 11.08.2022 - 12:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Simon Eifert. Foto: Sparkasse

Eifert soll am 1. Mai 2023 die Nachfolge von Philipp Ehni antreten, der mit dem Ausscheiden des jetzigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Feußner an die Spitze des Instituts rückt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Sparkasse hervor.

Als "Idealbesetzung" bezeichnete Landrat Jens Marco Scherf demnach die Entscheidung, die das Gremium des Kreistages auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Sparkasse getroffen habe und erklärte: "Mit Simon Eifert hat nicht nur der naheliegendste, sondern auch der beste Kandidat das Rennen gemacht. Ihn zeichnen seine hohe Fach- und Führungskompetenz, seine langjährige Erfahrung und seine tiefe Verwurzelung in der Region aus." Zudem verfüge Eifert, der seit vier Jahren als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Führungsspitze des Unternehmens angehört, über ein hohes Maß an Anerkennung im Kundenkreis und bei den Mitarbeitern.

Erfreut zeigte sich Scherf, dass mit Ehni und Eifert zwei "echte Sparkassen-Eigengewächse" das Kreditinstitut leiten. Denn wie Ehni hatte Eifert seine ersten Erfahrungen im Bankgeschäft als Auszubildender bei der Sparkasse Miltenberg-Obernburg gemacht. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der gehobenen Kundenberatung übernahm er schnell Führungsaufgaben. Als Bereichsdirektor Steuerung trägt er seit über zehn Jahren Mitverantwortung für die Geschicke des Instituts. 2018 wurde der 37-Jährige zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt.

Eifert, der mit seiner Familie in Miltenberg lebt, freute sich: "Für mich ist die Bestellung zum Vorstandsmitglied Anerkennung und Ansporn zugleich. Unsere Sparkasse ist gut und zukunftsfähig aufgestellt, davon bin ich überzeugt. Gemeinsam mit Philipp Ehni und unserem gesamten Team möchte ich auch in neuer Funktion dazu beitragen, dass die Sparkasse ein verlässlicher Partner für die Menschen in unserer Region bleibt."

jo