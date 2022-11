Sparkasse lobt Spendentopf für nachhaltige Projekte aus

Gesellschaft: Online-Abstimmung im Internet

Miltenberg 02.11.2022

»Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wichtiges Thema«, erklärt Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Diese wolle aber nicht bei Maßnahmen im eigenen Unternehmen stehen bleiben, sondern auch anderen helfen, in Sachen Nachhaltigkeit weiter voranzukommen. Deshalb sollen mit Hilfe des Spendentopfes die besten nachhaltigen Projekte präsentiert und gefördert werden. Gleichzeitig will die Sparkasse so die wertvolle Arbeit der vielen ehrenamtlich Engagierten im Landkreis unterstützen.

Gefördert werden nachhaltige ausgerichtete Projekte und Anschaffungen aus den Bereichen Umwelt & Natur, Bildung & Wissen sowie Soziales & Integration, die bis zum 31. Dezember 2023 realisiert werden und deren finanzieller Aufwand mindestens 1000 Euro beträgt. Um diese Mindestsumme zu erreichen, könnten auch bis zu zwei Vorhaben je Bewerbung zusammengefasst werden, heißt es in der Mitteilung.

Für eine Zuwendung aus dem Spendentopf können sich bis zum 17. November nach Angaben der Sparkasse Vereine, Schulen, Kommunen, Institutionen und Verbände bewerben, die im Sinne des Steuerrechts als gemeinnützig anerkannt sind. Der Schwerpunkt ihres Wirkungskreises muss im Landkreis Miltenberg liegen. Nicht förderfähig sind die Kosten für den laufenden Betrieb von Vereinen und Einrichtungen, Renovierungsmaßnahmen sowie Vorhaben, die zu kommunalen Pflichtaufgaben gehören.

Die Sparkasse prüft alle fristgemäß eingegangenen Bewerbungen auf ihre Förderfähigkeit und ermittelt die förderwürdigsten Bewerbungen. Im nächsten Schritt werden die ausgewählten Vorhaben im Internet und auf Facebook vorgestellt. Mit einer Online-Abstimmung können die Menschen aus der Region auswählen, welche Bewerbungen unterstützt werden sollen. »So wollen wir den einzelnen Projekten eine breite Aufmerksamkeit geben und die Bürgerinnen und Bürger aktiv mitentscheiden lassen«, erläutert Feußner.

Bewerbungen bis zum 17. November an die Sparkasse Miltenberg-Obernburg, Mainstraße 15, 63897 Miltenberg; Bewerbungsbogen im Internet unter https://www.s-mil.de/spendentopf-nachhaltigkeit

