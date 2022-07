Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sozialreferat und neue Stabsstelle für Erlenbach

Erlenbach a.Main 01.07.2022 - 16:01 Uhr < 1 Min.

Für soziale Anliegen wird es ab nächstem Jahr eine eigene Ansprechperson in der Erlenbacher Stadtverwaltung geben.

»Der soziale Bereich nimmt in der Bevölkerungswahrnehmung immer mehr zu«, erklärte Kampf vor dem Gremium. Anliegen rund um die Kitas und Schulen, Integrationsbelange und die zahlreichen Beiräte der Stadt blieben bisher an ihm als Geschäftsleiter hängen. Um der Bedeutung der sozialen Sparte gerecht zu werden, schlage er vor, ein eigenes Referat für Soziales in der Verwaltung zu errichten und mit einer zusätzlichen Stelle zu besetzen. Eine weitere Stelle solle dafür geschaffen werden, Fördertöpfe für die zahlreichen Investitionen der Stadt auszuloten und sich um Vergabeangelegenheiten zu kümmern.

Bürgermeister Michael Berninger verteidigte das Vorhaben trotz steigender Personalkosten: »Jede Fraktion setzt ihre projektmäßigen Schwerpunkte. Ich höre selten, dass man auf ein bestimmtes Projekt verzichten könnte. Aber das muss eben alles abgearbeitet werden.« Die Belastung der Verwaltungsangestellten stehe schon über »Oberkante Unterlippe«. Mit dem Beschluss könne die Stadt im Landkreis wieder einmal Vorreiter sein, denn weder ein Sozialreferat noch die Stabsstelle seien in der Größenordnung Erlenbachs üblich.

Annika Namyslo