Bernd Rützel: Gelernter Schlosser, begeisterter Eisenbahner

SPD-Bundestagsabgeordneter aus Gemünden

In seiner Heimatstadt Gemünden: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel möchte ein drittes Mal ins Parlament in Berlin einziehen. Foto: Petra Reith

Dazu passt seine Vita. Rützel ist nicht wie die allermeisten im Parlament studierter Jurist, sondern hat bei der Eisenbahn einen Beruf erlernt, den er als Sozialdemokrat gut plakatieren könnte: Maschinenschlosser. »Nach der Hauptschule habe ich eine Ausbildung gemacht und stand schon mit 14 Jahren an der Werkbank. Ich war Jugendvertreter und Betriebsrat und einige Jahre im Schichtdienst«, schreibt er über sich selbst auf dem Internetportal »abgeordnetenwatch.de«.

Freilich, das mit Werkbank und Schichtdienst bei der Bahn ist lange her. Auf dem zweiten Bildungsweg hat er Maschinenbau und Elektrotechnik studiert, Technischer Oberamtsrat a.D. lautet sein Berufstitel heute.

Zurück zur Bahn möchte der Sozi mit dem markanten Schädel und gepflegten Schnauzer vorerst nicht. Der 52-Jährige will ein drittes Mal für die SPD über die Landesliste nach Berlin. Die Chancen dafür stehen gut, die SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht in Umfragen auf einmal recht stark da. Rützel belegt auf der SPD-Landesliste Platz sieben, 18 Kandidaten hatten zuletzt den Sprung nach Berlin geschafft. »Die Ausgangsposition ist nicht schlecht«, meint der Gemündener zu seinen Aussichten. Aber man müsse bis zuletzt kämpfen und fleißig sein.

»Opposition ist Mist«

In jedem Fall möchte Rützel auch wieder mitregieren und zitiert den früheren SPD-Chef Müntefering: »Opposition ist Mist«. Ausschließen will er für eine künftige Koalition keine Partei »bis auf die AfD«, wie er hervorhebt. Das passt auch zu seiner Positionierung in der Partei.

Auf die Frage, ob er sich links oder rechts in der SPD sieht, sagt Rützel ausweichend: »Ich bin Pragmatiker.« Und als solcher werde er weiter für bessere Renten, für starke Betriebsräte und die Eingrenzung von Leiharbeit kämpfen. Arbeit und Soziales sei der »Kernbereich der Sozialdemokraten«, sagt Rützel, der seit 2014 Mitglied im entsprechenden Bundestagsausschuss ist.

»Ich bin ein Eisenbahner, der Politik macht«, beschreibt er sich selbst. Eine klug gewählte Charakterisierung, die Bodenhaftung propagiert. Im Gespräch gewinnt man den Eindruck, dass dies nicht nur so dahergesagt ist. Ein Kumpeltyp wolle er aber nicht sein, unterstreicht er.

Ob man auf Handwerker, auf Mittelständler oder auf Konzerne in Unterfranken zu sprechen kommt: Immer wieder hat Rützel ein konkretes Beispiel aus einem Betrieb in der Region parat, den er kürzlich in seinem großen Wahlkreis besucht hat. Von Obersinn (Kreis Main-Spessart) an der Grenze zu Hessen bis Kirchzell (Kreis Miltenberg) an der Grenze zu Baden-Württemberg sind es gut 100 Straßenkilometer, ähnlich die Ost-West-Ausdehnung des Bundestagswahlkreises 249.

Kürzlich sei er bei Bierbrauern im Kahlgrund gewesen, die berichteten, wie sie die Pandemie überstanden haben, dann war er mit Beschäftigten im Gespräch, die - gegen den Widerstand ihres Arbeitgebers - für einen Betriebsrat kämpfen. »Sozial - kompetent - nah« wirbt Rützel für sich.

Für eines seiner letzten großen Themen der auslaufenden Legislaturperiode musste Rützel dann mal weit über den Tellerrand schauen - für die Verabschiedung des Lieferkettengesetzes. Für ihn »ein wichtiger Schritt gegen Ausbeutung und Sklavenarbeit«, ob in der Textilfabrik in Bangladesch oder in der Coltanmine im Kongo, sagt der Bundestagsabgeordnete, der sich dafür tief in die Materie eingelesen hat.

Nicht wenige deutsche Konzerne hätten Bedenken über zu strenge Auflagen vorgetragen und seien bei Abgeordneten der Union auf offene Ohren gestoßen. Am Ende hat es doch geklappt. »Gut möglich, dass wir irgendwann nachbessern müssen«, gesteht er ganz pragmatisch ein. Aber zunächst ist er froh und spürbar stolz, dass sein Einsatz sich gelohnt hat.

Rützel tritt selbstbewusst auf - das Ergebnis von acht Jahren Parlamentsarbeit. »Inzwischen bin ich angekommen«, resümiert der Politiker, »das merkt man auch, wenn dann Hubertus Heil (SPD-Arbeitsminister; d. Red.) anruft und sich zu einem Thema kundig macht. Die erste Legislaturperiode braucht man, um reinzukommen«, sagt Rützel.

Dieses gewachsene Selbstbewusstsein und das Professionelle zeigen sich auch bei Rützels Umgang mit den sozialen Medien. Der Sozialdemokrat mit Lok-Führerschein ist auf Facebook und Instagram daheim. Hier ein Bildchen mit Gorbatschow, da eins vom Besuch in einer Gärtnerei in Marktheidenfeld oder ein Filmschnipsel von der Fahrt Richtung Miltenberg - samt Ortsquiz.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete bringt Zeitgeist und Bodenständigkeit zusammen, das hört man auch bei seinen Reden mit typisch fränkischem Zungenschlag. »Doudrü g'hört geredt« heißt eine Gesprächsrunden-Reihe, zu der Rützel mehrfach nach Gemünden und Umgebung einlud. Corona hat sie vorerst gestoppt, aber die Gesprächsreihe soll wieder aufgenommen werden, sobald es die Lage erlaubt.

Zur Person: Bernd Rützel Bernd Rützel wurde am 2. Oktober 1968 in Gemünden (Kreis Main-Spesssart) geboren, er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Rützel lebt im Gemündener Stadtteil Schaippach mit 360 Einwohnern. Rützel absolvierte von 1983 bis 1987 eine Berufsausbildung zum Maschinenschlosser bei der Deutschen Bundesbahn, danach Ausbildung zum Werkmeister (mittlere technische Beamtenlaufbahn) und Studium zum gehobenen technischen Dienst an der FH Karlsruhe (Fachrichtung Maschinentechnik und Elektrotechnik). Rützel hat unter anderem als Lehrer für Wagentechnik und als Leiter bei DB Schenker Rail gearbeitet. Der SPD trat Rützel 1992 bei, seit 2008 ist er Stadtrat in Gemünden, seit 2014 Kreisrat in Main-Spessart. Im Bundestag ist er seit 2013; er ist Mitglied in den Ausschüssen für Arbeit und Soziales sowie für Tourismus. (bach)