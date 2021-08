Sozialdemokraten feiern in Bürgstadt Friedrich Eberts 150. Geburtstag

Ältester Gedenkstein des ersten Reichspräsidenten in Bayern

Bürgstadt 30.08.2021

Gedenkfeier zum 150. Geburtstag Friedrich Eberts mit Wolfgang Härtel (SPD Amorbach), Gabriele Münch (SPD Bürgstadt) und Walter Mühlhausen von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte.

Die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gabriele Münch hatte den Geschäftsführer der Stiftung »Reichspräsident Friedrich Ebert« aus Heidelberg, Walter Mühlhausen, für die Gedenkansprache gewinnen können. Er ging in einer spritzigen Rede auf die Vita des ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten ein, der nicht nur den Acht-Stunden-Tag sowie Koalitions- und Tarifrechte für Arbeiter einführte, sondern auch das allgemeine Wahlrecht für Frauen durchsetzte. Die Demokratie zu festigen und zu verteidigen war sein Ziel als Reichspräsident und die Einigkeit der Regierung unverrückbare Maxime seiner sechsjährigen Amtszeit. Die Demokratiegegner indes überzogen ihn mit Diffamierungskampagnen und er führte mehr als 200 Prozesse wegen Verleumdung. Als ein Gericht in Magdeburg einen Tag vor Heiligabend 1924 beschied, dass Ebert 1918 beim großen Streik der Berliner Munitionsarbeiter Landesverrat begangen hatte, traf das Ebert bis ins Mark. Er verstarb nur zwei Monate später, am 28. Februar 1925, im Alter von nur 54 Jahren.

Professor Mühlhausen, der sich intensiv mit Eberts Leben und politischem Wirken auseinandergesetzt hat, attestierte dem Politiker, dass er nicht Interessensvertreter einer einzigen Partei war, sondern seine Politik immer auf das große Ganze ausrichtete. An der Gedenkfeier nahmen der Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel, der ehemalige Landtagsabgeordnete Heinz Kaiser, viele Vertreter der SPD-Ortsvereine teil sowie Bürgermeister Thomas Grün teil. Die Feierstunde klang bei einem Umtrunk aus.

Annegret Schmitz