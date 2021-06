Sound of Silence hallt durch Obernburger Forst

Simon & Garfunkel Revival Band beim Waldspektakel

Obernburg 28.06.2021 - 14:53 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endlich wieder live: Die Simon & Garfunkel Revival Band beim Auftritt im Obernburger "Waldspektakel".

Das Konzert war Teil des dreitägigen Events »Waldspektakel«, welches von Freitag bis Sonntag andauerte. Als Veranstalter fungierte die Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg in Kooperation mit der Stadt Obernburg und dem Waldhausverein. Petra Ulbrich und Nicole Klug vom Team der Kochsmühle begrüßten zum Einstieg die Gäste, wiesen kurz auf die gängigen Corona-Regelungen hin und bedankten sich bei allen, die bei Organisation und Umsetzung des »Waldspektakels« mithalfen für ihren Einsatz sowie dem Publikum für das große Interesse. Die gut gelaunt agierende Band und das euphorische Publikum - 250 Gäste waren nach Veranstalterangaben gekommen - sorgten zusammen mit dem idyllisch gelegene Veranstaltungsort im Forst für eine außergewöhnliche Atmosphäre.

Mitreißend und gefühlvoll

Mit sichtbarer Vorfreude der Fans - praktisch als zusätzlichem »Motivationsschub« - stieg die Gruppe um Frontmann, Sänger und Gitarrist Michael Frank, Sänger Guido Reuter, der auch noch für Flöte und Geige zuständig ist, Keyboarder, Perkussionist und Bassist Sebastian Fritzlar sowie Drummer/Perkussionist Ingo Kaiser in ihr aus zwei großen Blöcken bestehendes Konzert ein. Zunächst betraten Frank und Reuter die Bühne, brillierten mit einer gleichermaßen mitreißenden wie gefühlvollen Version des Songs »Homeward bound«. Feines Gitarrenspiel und mit Geschick intonierte Gesangspassagen und -Harmonien setzten schon früh ein großes Ausrufezeichen in Sachen Qualität. Fritzlar und Kasier wurden unter Applaus dann zum zweiten Song willkommen geheißen und nach dem toll dargebotenen Intro zur zweiten Nummer »El Cóndor Pasa (If I Could)« war bereits ein großer Teil des Publikum engagiert mit dabei, unterstützte mit großem Einsatz rhythmisch den Song.

Es folgte eine Reise quer durch das Schaffen von Art Garfunkel und Paul Simon. Dabei gelang der Simon & Garfunkel Revival Band das durchaus schwierige Kunststück, die Stücke mit gebührendem Respekt vor dem Original als auch mit bewusst eingesetzter, eigener Note darzubieten. Gerade erwähnte Instrumentierung offenbarte den Musikern, welche in unterschiedlichen Konstellationen auftraten, eine Vielzahl an Möglichkeiten - diese wurde konsequent genutzt und so wurden viele der Evergreens in abwechslungsreiche Arrangements gepackt, hier und da mit ganz besonderen Perkussion-Einlagen veredelt, mit Keyboard-Sounds dezent verwoben, alles fügte sich wie selbstverständlich zusammen, ohne die Substanz des Originals zu beeinträchtigen: Ein Vorzeigebeispiel dafür, wie ein würdevoller Umgang mit großartigen Liedern aussieht.

Die bunte Welt von Simon & Garfunkel wurde bestens beleuchtet. Egal, ob das balladeske, mit einer ergreifender Melancholie umsetzte »The Sound of Silence«, ein locker-rockiges »Mrs. Robinson«, ein fantastisches, mit einem beeindruckenden Aufbau ausgestattetes »Scarborough Fair« oder der ebenfalls punktgenau inszenierte Mitsing-Refrain von »The Boxer« sind nur einige Beispiele, für die Klasse der Band: Die Zeit verging wie im Flug und nach Ende des offiziellen Teils dufte die lautstark geforderte Zugabe, die aus mehreren Darbietungen bestand, nicht fehlen.

Nah dran am Original

Es wurde getanzt, mitgeklatscht, mitgesungen - Besucher, wie sie sich jede Band wünschen kann. Die Gäste waren begeistert. Die Eheleute Wilhelm und Evi Mayer waren aus dem hessischen Reinheim ans Waldhaus gekommen. Sie seien Fans der Simon & Garfunkel Revival Band, hätten sie schon sehr oft live gesehen. Sie freuten sich nach eigenen Angaben sehr, dass die Gruppe nun wieder auftreten könne. Die originale Band hätten sie nie gesehen, kennen sie aber natürlich von Aufnahmen. Die Mayers finden, die Revival Band sei »nah dran« am Original.

Auch Rosemarie Engler aus Aschaffenburg war voll des Lobes für den super Auftritt der Band. Sie schätzt die Musik von Simon & Garfunkel, die Revival Band habe sie zum ersten Mal gesehen und war positiv überrascht, die Gruppe sei besser, als sie es je gedacht hätte. Engler kam mit Mann und Freunden zum Waldhaus.

Ute Klotz vom Büro der Kochsmühle und Organisationsteam freute sich, dass am Wochenende alles reibungslos geklappt hat. Die Zusammenarbeit mit Stadt und Waldhausverein sei hervorragend gelaufen und das Wetter habe ebenfalls mitgespielt. Alle seien insgesamt froh gewesen, endlich wieder etwas im kulturellen Bereich in der Form wie vergangenes Wochenende anbieten zu können.

Marco Burgemeister