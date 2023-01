Sorbisches National-Ensemble glänzt beim Neujahrskonzert im Elsenfelder Bürgerzentrum

Mal mi­t­rei­ßend-bom­bas­ti­sche, mal sanft ge­tra­gen ins­ze­nier­te Or­chest­er­klän­ge ei­nes glän­zend au­f­ein­an­der ein­ge­spiel­ten Kol­lek­tivs, in­to­na­ti­ons­star­ker Ge­sang un­ter­schied­lichs­ter Cou­leur und da­zu cho­reo­gra­fisch sau­ber um­ge­setz­te Tanz­auf­füh­run­gen mit atem­be­rau­ben­den Fi­gu­ren: Das Neu­jahrs­kon­zert 2023 mit dem Sor­bi­schen Na­tio­nal-En­sem­b­le am Di­ens­ta­g­a­bend im Bür­ger­zen­trum war glei­cher­ma­ßen ni­ve­au­vol­ler wie künst­le­risch lei­den­schaft­li­cher Ein­s­tieg in die kom­men­den zwölf Mo­na­te im All­ge­mei­nen so­wie in die kul­tu­rel­len An­ge­bo­te im Spe­zi­el­len. Als Ver­an­stal­ter fun­gier­te das Kul­tur­re­fe­rat des Land­k­rei­ses Mil­ten­berg in Ko­ope­ra­ti­on mit dem Markt El­sen­feld.